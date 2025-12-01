 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Paraatletas Rapolas Micevičius Europos taurės varžybose užėmė šeštąją vietą

2025-12-01 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 18:18

Milano ir Kortinos žiemos paralimpinėms žaidynėms besiruošiantis Rapolas Micevičius startavo Europos taurės varžybose Nyderlanduose. Paralimpinės rinktinės snieglentininkas pakalnių slalomo rungtyje užėmė šeštąją vietą. Finišą pasiekė ir kitas Lietuvos atstovas Darius Šantaras, kuriam tai buvo debiutas tarptautinėse varžybose.

Brad Watson/LPAK nuotr. | Organizatorių nuotr.

Milano ir Kortinos žiemos paralimpinėms žaidynėms besiruošiantis Rapolas Micevičius startavo Europos taurės varžybose Nyderlanduose. Paralimpinės rinktinės snieglentininkas pakalnių slalomo rungtyje užėmė šeštąją vietą. Finišą pasiekė ir kitas Lietuvos atstovas Darius Šantaras, kuriam tai buvo debiutas tarptautinėse varžybose.

REKLAMA
0

Pirmąją varžybų dieną LL2 negalios klasėje, kur varžosi dalies kojos neturintis R. Micevičius, pakalnių slalomo rungtyje kovojo 23 snieglentininkai. Mūsų šalies paraatletas finišo liniją kirto šeštas. Antrąją varžybų dieną tarp 22 dalyvių jis vėl užėmė šeštąją poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmąją varžybų dieną bandžiau į trasą eiti atsargiai, nes norėjau pasižiūrėti, kiek galiu sau leisti, juk dar gydausi traumą. Viskas atrodė gerai, skausmas mažėjo. Pirmosios dienos pasirodymas nėra labai geras, nes pademonstruotas laikas yra prastas (0:41.33). Tikėjausi aukštesnės vietos, galvojau, jog pavyks pasirodyti geriau. Antrąją dieną truputį pagerinau laiką (0:40.86), bet slidinėju ne taip, kaip galiu. Turbūt tai buvo ne mano dienos. Galiausiai per paskutinį nusileidimą nukritau ir vėl stipriai susitrenkiau nugarą – tą pačią traumuotą vietą. Žiūrėsime, kaip gis trauma. Iki kitų varžybų dar liko pusantro mėnesio, o pasiruošimo stovykla startuos už dviejų savaičių. Tikiuosi, jog bent kažkiek pavyks išsigydyti traumą“, – sako R. Micevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Varžybose dalyvavo ir dar vienas Lietuvos snieglentininkas. UL negalios klasėje D. Šantaras, kuriam amputuota ranka, pirmąją varžybų dieną užėmė 17-ąją vietą (0:50.90), o antrajame starte buvo 16-as (0:54.22).

REKLAMA

„Snieglenčių sportu užsiimu 1,5 metų. Tačiau iki šiol dalyvavau tik vietinėse varžybose Didžiojoje Britanijoje. Europos taurė buvo pirmas mano tarptautinis startas. Mano tikslas buvo finišas. Pirmąją dieną viską stengiausi daryti saugiai, tad ir finišavau paskutinis. Antrąją dieną jau norėjau daugiau „paspausti“, iš pradžių tai pavyko, bet nukritau, taigi geresnio laiko nepademonstravau. Yra, kaip yra. Vis tiek labai gera patirtis. Laukiu kitų varžybų, kurios vyks sausį“, – pasakoja D. Šantaras.

REKLAMA
REKLAMA

„Europos taurės varžybos – svarbi pasiruošimo žiemos paralimpinėms žaidynėms stotelė. Džiugu, jog Rapolas Micevičius užėmė gana aukštą vietą, juk jis vis dar gydosi traumą. Žinoma, Lietuvos paralimpinis komitetas darys viską, kad jo pasiruošimo sąlygos žaidynėms būtų kuo sklandesnės. Norisi pasidžiaugti, jog tokio lygio varžybose pirmą kartą turėjome du sportininkus. Pirmasis Dariaus Šantaro blynas neprisvilo, jis sėkmingai pasiekė finišą. Siekiame vystyti žiemos sportą, tad kiekvienas naujas atletas yra nauja pradžia ir žingsnelis į priekį“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Primename, kad Milano ir Kortinos žiemos paralimpinės žaidynės startuos kovo 6 d. Į jas Lietuva grįžta po 32 metų pertraukos. Italijoje mūsų šalies vėliavą neš paralimpinė viltis R. Micevičius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų