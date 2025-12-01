Aivaras Paškevičius – 4-as Europos jaunių jėgos trikovės čempionato štangos atkėlime

Jaunių vaikinų svorio kategorijoje iki 74 kg netoli medalio buvo Aivaras Paškevičius. Jis atkėlė 262,5 kg štangą ir užėmė 4-ą vietą, vos 2,5 kg pralaimėdamas bronzą pelniusiam turkui Nadirui Yildizui Necati.
Pritūpimuose su štanga A. Paškevičius buvo 17-as (210 kg), štangos spaudime – 19-as (125), o trikovėje – 11-as (597,5). Kitas lietuvis Nojus Matukynas trikovėje užėmė 23-ią poziciją (492,5).
Nugalėjo Europos jaunių rekordą pasiekęs prancūzas Antoninas Murandas (650 kg). Europos jaunių rekordas krito ir pritūpimuose su štanga, kur pasižymėjo graikas Giorgos Pachtitis (244). Visgi, kitose rungtyse graikas atsiliko nuo varžovų ir bendroje įskaitoje nukrito iki 6-os vietos.
Lukas Akevičius (iki 83 kg) užėmė 17-ą vietą (567,5). Britas Henri Goddardas pagerino pasaulio jaunių rekordus štangos spaudime (196,5) ir štangos atkėlime (315,5), o trikovėje pasiekė Europos jaunių rekordą (767).
Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.
