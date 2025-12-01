 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aivaras Paškevičius – 4-as Europos jaunių jėgos trikovės čempionato štangos atkėlime

2025-12-01 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 13:30

Druskininkuose sekmadienį pratęstas Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas.

Aivaras Paškevičius | „Stop“ kadras

Jaunių vaikinų svorio kategorijoje iki 74 kg netoli medalio buvo Aivaras Paškevičius. Jis atkėlė 262,5 kg štangą ir užėmė 4-ą vietą, vos 2,5 kg pralaimėdamas bronzą pelniusiam turkui Nadirui Yildizui Necati.

Pritūpimuose su štanga A. Paškevičius buvo 17-as (210 kg), štangos spaudime – 19-as (125), o trikovėje – 11-as (597,5). Kitas lietuvis Nojus Matukynas trikovėje užėmė 23-ią poziciją (492,5).

Nugalėjo Europos jaunių rekordą pasiekęs prancūzas Antoninas Murandas (650 kg). Europos jaunių rekordas krito ir pritūpimuose su štanga, kur pasižymėjo graikas Giorgos Pachtitis (244). Visgi, kitose rungtyse graikas atsiliko nuo varžovų ir bendroje įskaitoje nukrito iki 6-os vietos.

Lukas Akevičius (iki 83 kg) užėmė 17-ą vietą (567,5). Britas Henri Goddardas pagerino pasaulio jaunių rekordus štangos spaudime (196,5) ir štangos atkėlime (315,5), o trikovėje pasiekė Europos jaunių rekordą (767).

Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

