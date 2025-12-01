 
Rankinis

Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė Europos čempionate iškovojo bronzą ir sulaukė Ingos Ruginienės sveikinimų

2025-12-01 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 13:12

Vilniuje pasibaigusiame pirmajame Europos rankinio vežimėliuose čempionate puikiai pasirodė Lietuvos rinktinė. Po dramatiškos, emocijų kupinos kovos lietuviai mažajame finale 2:1 (7:8, 5:4, 6:3) palaužė Kroatijos komandą ir iškovojo garbingus bronzos medalius.

0

Šis varžovas buvo ypač neparankus – grupių etape kroatai jau buvo privertę mūsiškius kapituliuoti. Tačiau rungtynėse dėl trečios vietos Karolio Kaladinsko treniruojama komanda pademonstravo išskirtinį charakterį, susitelkimą ir ryžtą. Pergalė buvo pasiekta ne tik taktika ar technika, bet ir tikėjimu bei atsidavimu iki paskutinės sekundės.

Europos čempionato finalas taip pat buvo kupinas intrigos – Portugalijos rinktinė 2:1 nugalėjo Prancūziją ir tapo pirmąja žemyno čempione.

Pusfinalyje Lietuvos rinktinė 0:2 (6:13, 6:11) turėjo pripažinti galingos Prancūzijos ekipos pranašumą.

Turnyras klostėsi itin įtemptai – A grupėje visos komandos surinko po lygiai taškų, todėl lietuviams vietą pusfinalyje garantavo tik geresni papildomi rodikliai.

Bronzos medalius iškovojusius sportininkus pasveikino ir rungtynes stebėjusi Lietuvos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė: „Nuoširdžiai sveikinu nugalėtojus, prizininkus ir visus turnyro dalyvius bei rengėjus, kūrusius šią nepaprastą valios ir sporto šventę. Tikiuosi, kad pirmą kartą įvykęs čempionatas augs, klestės ir burs plačią sportininkų ir sirgalių bendruomenę. Labai didžiuojuosi Lietuvos rinktine ir tikiu, kad puikus pasirodymas šiame turnyre yra tik pradžia, o priešakyje laukia dar ne viena ryški pergalė“

