 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Maresca pasipiktino teisėjų sprendimais po „Chelsea“ ir „Arsenal“ derbio

2025-12-01 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 13:03

Londono „Chelsea“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca po Anglijos „Premier“ lygoje lygiosiomis pasibaigusio miesto derbio su „Arsenal“ kritikavo teisėjų darbą.

Enzo Maresca | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca po Anglijos „Premier“ lygoje lygiosiomis pasibaigusio miesto derbio su „Arsenal“ kritikavo teisėjų darbą.

REKLAMA
0

„Moiseso Caicedo pražanga buvo verta raudonos kortelės, tačiau kodėl Bentancuro pražanga prieš Reece‘ą nebuvo įvertinta raudona kortele išvykos rungtynėse su „Spurs“? Mums, kaip treneriams, yra sunku suprasti, kodėl jie situacijas vertina skirtingai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mano nuomone, čia buvo raudona kortelė, tačiau Bentancurui taip pat turėjo būti skirta raudona kortelė. Kodėl jos neskyrė? Realybė yra tokia, kad tai raudona kortelė. Visgi kodėl jie vertina situacijas skirtingai?“, – kalbėjo strategas

REKLAMA
REKLAMA

Priminsime, jog M. Caicedo pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą iš pradžių buvo nubaustas geltona kortele. Visgi teisėjas po VAR peržiūros sugriežtino savo sprendimą ir skyrė raudoną kortelę.

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų