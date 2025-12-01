Maresca pasipiktino teisėjų sprendimais po „Chelsea“ ir „Arsenal“ derbio

„Moiseso Caicedo pražanga buvo verta raudonos kortelės, tačiau kodėl Bentancuro pražanga prieš Reece‘ą nebuvo įvertinta raudona kortele išvykos rungtynėse su „Spurs“? Mums, kaip treneriams, yra sunku suprasti, kodėl jie situacijas vertina skirtingai.
Mano nuomone, čia buvo raudona kortelė, tačiau Bentancurui taip pat turėjo būti skirta raudona kortelė. Kodėl jos neskyrė? Realybė yra tokia, kad tai raudona kortelė. Visgi kodėl jie vertina situacijas skirtingai?“, – kalbėjo strategas
Priminsime, jog M. Caicedo pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą iš pradžių buvo nubaustas geltona kortele. Visgi teisėjas po VAR peržiūros sugriežtino savo sprendimą ir skyrė raudoną kortelę.
Moisés Caicedo received a red card after this tackle on Mikel Merino. Chelsea now plays with 10 men with a whole second half to be played 😅 pic.twitter.com/0CCJmWMXz1— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2025
