  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Chelsea“ sulaukė pastiprinimo: Cole’as Palmeris grįžta į rikiuotę prieš akistatą su „Arsenal“

2025-11-29 14:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 14:17

„Chelsea“ treneris Enzo Maresca patvirtino, kad Cole’as Palmeris po traumos grįžta į rikiuotę ir bus pasirengęs žaisti sekmadienio akistatoje su „Arsenal“.

Cole'as Palmeris | Scanpix nuotr.

0

Tai pirmas kartas per daugiau nei du mėnesius, kai 23-ejų anglas gali startuoti „Premier“ lygoje. Jis sugrįžta po ilgos pertraukos dėl kirkšnies problemų ir namuose patirto kojos piršto lūžio.

E. Maresca spaudos konferencijoje neslėpė palengvėjimo. Pasak italų specialisto, C. Palmeris yra pasiruošęs ir žaisti, ir pradėti rungtynes, o jo sugrįžimas džiugina tiek trenerių štabą, tiek komandos draugus. Strategas pabrėžė, kad krašto puolėjas yra greičiausiai geriausias komandos žaidėjas ir gali labai padėti kovoje su lygos lyderiais.

C. Palmeris pastaruoju metu praleido 13 rungtynių iš eilės ir nespėjo pasirodyti nei mače su „Burnley“, nei įspūdingoje „Chelsea“ pergalėje 3:0 prieš „Barcelona“ Čempionų lygoje. Jo grįžimas suteikia „Chelsea“ papildomų kūrybinių sprendimų atakoje ir didina konkurenciją dėl vietos startinėje sudėtyje prieš vieną svarbiausių sezono mačų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

