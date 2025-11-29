Maslobojevas sureagavo į Dirksčio kvietimą kautis: „Mes esame skirtingose lygose“

Po pergalės D. Dirkstys pareiškė, kad dabar norėtų susikauti su Sergejumi Maslobojevu. D. Dirkstys netgi leido suprasti, kad jam tokiai kovai nereikėtų ilgo pasiruošimo.
„Duokite jį man sausį. Kur jis yra?“, – apie S. Maslobojevą sakė D. Dirkstys.
Vėliau D. Dirkstys papasakojo, kad sutiko S. Maslobojevą arenoje: „Buvau sutikęs Sergejų Maslobojevą, nuėjau pasisveikinti, bet jis nedavė rankos. Kodėl jis taip asmeniškai priėmęs? Jeigu jam kažkas neaišku, galime sausį išsiaiškinti. Jis mūsų šalyje yra vienas geriausių savo pasiekimais. Bet aš atėjau perimti šį titulą. Kiek jis dar turi? Tris kovas? Metus? Du? 39 metai.. Jis turi 15 metų priekio. Jeigu tokiu tempu, kaip šiemet, kovočiau dar 15 metų. Jis geras, bet jis turėjo daugiau laiko padaryti tai, ką padariau aš. Aš profesionaliame ringe rimčiau 2-3 metus, jis – 20“.
Šeštadienį S. Maslobojevas sureagavo į D. Dirksčio iššūkį. Lietuvos kovinio sporto legenda pareiškė, kad jis su D. Dirksčiu yra skirtingose lygose ir kad jam kova prieš naująjį UTMA čempioną iš sportinės pusės yra visiškai neįdomi.
„Iš žiniasklaidos pamačiau, kad vakar Dominykas Dirkštys man metė iššūkį.
Iš sportinės pusės ši dvikova man visiškai neįdomi, nes tokia kova nei mano karjerai, nei mano legacy nieko neduotų. Atvirkščiai, iš sportinės pusės skirdamas laiką tokio lygio kovoms tik rizikuočiau sumenkinti tai, ką kūriau visą gyvenimą.
Kas to nesupranta, pasakysiu taip: mes esame šiek tiek skirtingose lygose. Vienas iš mūsų yra kovotojas, į kurį orientuojasi pasaulinio lygio atletai, o kitas važinėja į „tarptautinius turnyrus“, kurių lygis… na, žemiau kritikos. Į tokias varžybas net mano klubo jaunimas nevyktų. Ir ne todėl, kad nenorėtų kovoti, o todėl, kad dėl tų varžybų lygio būtų gėda po ten iškovotų pergalių vadintis neva „pasaulio“ ar „Europos“ čempionais.
Tokie titulai suprantantiems mūsų sportą sukelia tik šypsenas.
Todėl sportinė šitos kovos vertė yra lygi nuliui.
Vis dėlto, jeigu Dominykas su organizacija ateitų su tikrai solidžiu finansiniu pasiūlymu, tai kodėl gi ne?
Žiūrovams visada galiu padaryti gerą šventę ringe. Bet čia jau būtų verslo klausimas, o ne sportinė intriga.
O pačiam Dominykui nuoširdžiai linkiu treniruotis, rinkti rimtesnes pergales ir vis dėlto bandyti kilti į viršų sportine prasme.
Tie Lietuvos sportininkai, kurie eina būtent šiuo keliu, šią savaitę buvo išvykę į WAKO pasaulio čempionatą.
Labai džiaugiuosi dėl jų, o dar labiau dėl to, kad jų dėka Lietuva pasiekė istorines aukštumas ir iškovojo net tris pasaulio čempionato medalius.
Ten kovojama dėl tikrų, o ne popierinių pergalių ir titulų su tikrai stipriausiais.
Linkiu visiems geros dienos ir kviečiu šį sekmadienį, 20:55 val., Vilniaus oro uoste (BT347) kartu pasitikti Lietuvos kikbokso rinktinę. Ateikite, pasveikinkite mūsų sportininkus, nes jie tikrai to nusipelnė“, – teigė S. Maslobojevas.
