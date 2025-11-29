Justina Mikulskytė Tunise liko už finalo borto

Lietuvė pačioje mačo pradžioje realizavo „break pointą“, bet netrukus pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui (1:3). J. Mikulskytės tai nepalaužė – ji penktajame geime realizavo „break pointą“ (2:3). Deja, jau kitame geime lietuvė „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
Antrajame sete J. Mikulskytė didesnių vilčių neturėjo ir daugiau „break pointų“ nesusikūrė. Tuo tarpu C. Ansari „break pointus“ turėjo kiekvienos J. Mikulskytės padavimų serijos metu ir realizavo 3 iš jų.
Lietuvė pelnė 14 WTA vienetų reitingo taškų ir 1428 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
