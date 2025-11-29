 
Justina Mikulskytė Tunise liko už finalo borto

2025-11-29 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 13:12

Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre šeštadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-221) pusfinalyje per maždaug pusantros valandos 3:6, 1:6 pralaimėjo prieš amerikietę Carolyn Ansari (WTA-368).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Lietuvė pačioje mačo pradžioje realizavo „break pointą“, bet netrukus pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui (1:3). J. Mikulskytės tai nepalaužė – ji penktajame geime realizavo „break pointą“ (2:3). Deja, jau kitame geime lietuvė „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete J. Mikulskytė didesnių vilčių neturėjo ir daugiau „break pointų“ nesusikūrė. Tuo tarpu C. Ansari „break pointus“ turėjo kiekvienos J. Mikulskytės padavimų serijos metu ir realizavo 3 iš jų.

Lietuvė pelnė 14 WTA vienetų reitingo taškų ir 1428 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

