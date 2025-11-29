Geriausiu Lietuvos baidarininku pirmą kartą karjeroje išrinktas Andrejus Olijnikas

Pirmą kartą karjeroje geriausiu Lietuvoje išrinktas 38-erių metų A. Olijnikas nutraukė net ketverius metus trukusį savo porininko dvivietėje baidarėje Mindaugo Maldonio dominavimą.
„Man tai buvo didelis siurprizas, nes eilę metų dalyvauju rinkimuose ir netgi su geresniais rezultatais tikiuosi, kad galiu laimėti, bet vis nelaimiu. Šiais metais tikrai nesitikėjau laimėti, nes rezultatai buvo tokie vidutiniai, maždaug kaip ir visos Lietuvos rinktinės. Jeigu ir buvo koks šansas laimėti, tai milimetrais. Netgi buvau susiplanavęs kitą veiklą ir teko grįžti į apdovanojimus ir atsiimti taurę. Aišku, dabar labai džiaugiuosi, nes būti pripažintam mūsų bendruomenės yra karjeros zenitas“, – sakė per savo karjerą pasaulio ir Europos čempionatuose po tris medalius iškovojęs A. Olijnikas.
Šiais metais olimpinėje dviviečių baidarių 500 m rungtyje A. Olijnikas kartu su M. Maldoniu pateko į pasaulio ir Europos čempionatų finalus. Europos čempionate ketvirtą vietą užėmusius lietuvius nuo medalio skyrė vos 0,07 sek. Pasaulio čempionate iškovota 6 vieta.
Europos čempionate vienviečių baidarių 1000 m distancijoje A. Olijnikas užėmė 12 vietą, o Lietuvos čempionate iškovojo net 6 aukso medalius.
Vyriausias Lietuvos rinktinės narys juokavo, kad geriausio prizas jam tikriausiai įteiktas dėl amžiaus.
„Dar net nespėjau pagalvoti kas nulėmė mano pergalę rinkimuose. Gal amžius (juokiasi). Taškus sudeda labai smulkūs dalykai. Buvo daug startų ir kiekvienas rezultatas yra sumuojamas ir matyt, juos paskaičiavus, tapau geriausiu. Manau, kad persvara buvo labai maža. Kiekvienas titulas skatina dar labiau siekti savo tikslų, bet aš esu toks žmogus, kad ir nuopuoliai manęs neatbaido, o tik užgrūdina. O pergalės ne tik kad motyvuoja, bet ir norisi dar įrodyti, kad galiu dar geriau ir nesvarbu koks amžius“, – teigė dvejose olimpinėse žaidynėse 2016 m. Rio de Žaneire ir 2022 m. Paryžiuje dalyvavęs A. Olijnikas.
Geriausiam Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojui skiriama olimpinio čempiono taurė A. Olijnikui atiteko susumavus sirgalių ir ekspertų balsus.
Kas taps geriausiu Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotoju lėmė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos ekspertų komisijos ir gerbėjų balsai. Balsavus beveik 2 tūkst. sirgalių, daugiausia balsų gavo kartu su keturviete baidare į pasaulio ir Europos čempionatų finalus patekęs Viktoras Čaplinskyj.
479 surinkęs V. Čaplinskyj po įtemptos kovos aplenkė antroje vietoje gerbėjų rinkimuose likusį kanojininką Vadimą Korobovą, šiais metais patekusį į pasaulio ir Europos čempionatų finalą bei iškovojusį sidabro medalį pasaulio irklenčių čempionate.
Į titulą taip pat pretendavo kartu su V. Korobovu dvivietę kanoją irkluojantis Henrikas Žustautas, keturvietę baidarę kartu su V. Čaplinskyj irkluojantys Simonas Maldonis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja bei Europos jaunių čempionato prizininke tapusi kanojininkė Julija Jevtušenkaitė.
17-etės J. Jevtušenkaitės rankose antrus metus iš eilės išlieka geriausiam Lietuvos jaunajam baidarių ir kanojų irkluotojui skiriama Dariaus Survuto taurė. J. Jevtušenkaitės laimėtas bronzos medalis tapo pirmuoju per visą istoriją, Lietuvos baidarininkių ir kanojininkių iškovotu medaliu Europos čempionatuose moterų varžybose.
