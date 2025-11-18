Dzūkijos sostinėje vyko tradicinis baidarių polo turnyras

Vaikų grupėje varžėsi sportininkai iš Alytaus, Ukrainos, Varšuvos ir Kaniovo. Geriausiai sekėsi mažiesiems baidarininkams iš Varšuvos. Grupės varžybose jie laimėjo visas rungtynes. Finale žaidė Alytaus sporto centro jaunieji baidarininkai su Varšuvos bendraamžiais. Finalas buvo labai įtemptas ir tik po atkaklios kovos pergalę 3:2 iškovojo svečiai iš Lenkijos. Trečiąją vietą iškovojo SET Kaniovo jaunieji baidarininkai. Šiose varžybose Alytaus jaunieji sportininkai įgavo geros patirties. Alytaus SC komandoje žaidė Pijus ir Adrijus Baranauskai, Augustas Voveris, Armandas ir Eilandas Sakalauskai bei Motiejus Vaičiulis, komandos treneriai Kęstutis Dambrauskas ir Ričardas Nekriošius.
Jaunių grupėje dalyvavo aštuonios komandos. Šioje grupėje pirmąją vietą iškovojo Suomijos baidarininkai, antrąją vietą Varšuvos ir treti baidarininkai iš Lenkijos.
Stipriausioje vyrų grupėje vyko atkaklios kovos. Pirmąją dieną komandos žaidė grupės varžybas. Alytaus SRC sėkmingai pradėjo varžybas. Alytiškiai iškovojo keturias pergales ir pateko į pusfinalį.
Kitą dieną pirmame pusfinalyje susitiko Varšuvos KS Povišle ir Danijos FF POLO komandos. Sėkmingiau žaidė Danijos baidarininkai. Po įtemptos kovos 5:4 danai nugalėjo varžovus iš Varšuvos. Alytaus sporto centro sportininkai pusfinalyje žaidė su Prahos komanda ir iškovojo pergalę 6:1.
Finale alytiškiai susitiko su FF POLO baidarininkais. Finalą sėkmingiau pradėjo alytiškiai, jie pirmieji pelnė įvartį. Tačiau danai išlygino rezultatą ir pirmas kėlinys baigėsi lygiosiomis 1:1. Antrajame kėlinyje vyko lygus žaidimas. Antroje kėlinio pusėje danams pavyko pelnyti įvarti. Alytiškiai nesirengė sudėti ginklų ir bandė išlyginti bei persverti rezultatą savo naudai. Tačiau pritrūko sėkmės ir turėjo pripažinti varžovų pergalę. Antri liko Alytaus baidarininkai, bronzos medalius iškovojo Prahos komanda. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo alytiškis Karolis Latauskas.
Alytaus SRC komandoje žaidė komandos kapitonas Karolis Latauskas, Nojus Serkovas, Mindaugas Diksa, Marius Čekanauskas, Lukašas Pilars ir Jakubas Vitkovskis. Komanda žaidė labai gerai – užimta aukšta antra vieta turnyre. Jaunimui tai buvo labai geros pamokos tokio lygio varžybose, tuo ir džiaugėsi komandos treneriai Kęstutis Dambrauskas ir Ričardas Nekrošius.
Komandos nugalėtojos ir prizininkai apdovanoti taurėmis, žaidėjams įteikti medaliai ir asmeniniai prizai.
