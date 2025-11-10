 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Teismas pakeitė sprendimą: Italijos irkluotojui grąžintas paralimpinis bronzos medalis dėl netyčia valtyje palikto telefono

2025-11-10 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 17:43

Sporto arbitražo teismas (CAS) patenkino Italijos paralimpinio komiteto ir irkluotojo Giacomo Perini apeliacinį skundą dėl jų diskvalifikacijos iš 2024 m. Paryžiaus paralimpinių žaidynių PR1 (sportininkai irkluoja tik naudodami rankas ir pečius) vyrų vienviečių valčių klasės finalo už mobiliojo telefono turėjimą valtyje.

Giacomo Perini | Scanpix nuotr.

Sporto arbitražo teismas (CAS) patenkino Italijos paralimpinio komiteto ir irkluotojo Giacomo Perini apeliacinį skundą dėl jų diskvalifikacijos iš 2024 m. Paryžiaus paralimpinių žaidynių PR1 (sportininkai irkluoja tik naudodami rankas ir pečius) vyrų vienviečių valčių klasės finalo už mobiliojo telefono turėjimą valtyje.

0

Pagal CAS sprendimą, Pasaulio irklavimo federacijos priimtas sprendimas nepatenka į vadinamąją „varžybų eigą“ („field of play“), nes jis nesusijęs su techniniu vertinimu, atliktu varžybų metu, o buvo vėlesnė drausminė priemonė, pagrįsta taisyklės interpretacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

CAS paaiškino, kad taisyklė draudžia naudoti ar bendrauti elektroniniais įrenginiais, tačiau nedraudžia juos turėti. Toks elgesys nebuvo uždraustas reglamentu ir neturėjo būti baudžiamas. Techninis bei informacinių technologijų tyrimas taip pat patvirtino, kad G. Perini telefonas nebuvo naudojamas varžybų metu ir nebuvo jokių aktyvių ryšio formų. Įrenginys buvo netyčia paliktas jo krepšyje, todėl nebuvo jokio konkurencinio pranašumo.

Teismas nurodė, kad šis sprendimas atkuria oficialią įskaitą, pagal kurią Italijos irkluotojas vėl užima trečiąją vietą. Vis dėlto faktinį medalio įteikimą turi atlikti Italijos paralimpinis komitetas.

„Federacijos tarybos ir viso Italijos irklavimo judėjimo vardu reiškiu didžiulį pasitenkinimą šiuo istoriniu sprendimu, kuris grąžina G. Perini tai, ką jis pelnytai iškovojo vandenyje po ketverių metų didžiulių pastangų, – sakė federacijos prezidentas Davide Tizzano. – Dėkoju Italijos paralimpiniam komitetui ir „Circolo Canottieri Aniene“ klubui, kurie kartu su Italijos irklavimo federacija ir teisininkų kontora palaikė mūsų sportininką per šiuos ilgus keturiolika mėnesių laukimo ir vilties. Per šį laikotarpį jis jau buvo pradėjęs atkakliai ruoštis su nauja technine komanda kelyje į 2028 m. Los Andželo žaidynes. Šis CAS sprendimas neabejotinai suteiks naujos energijos artėjantiems paralimpiniams startams.“

