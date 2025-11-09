 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Jančionis po dramatiško triumfo pasaulio čempionate: „Akies krašteliu mačiau, kad varžovas beveik susilygino su manimi“

2025-11-09 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 15:58

Sekmadienio rytą Antalijoje (Turkija) vykstančiame pasaulio paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė pasaulio čempionų titulą.

LIF nuotr. ir „Stop“ kadrai | Organizatorių nuotr.

Sekmadienio rytą Antalijoje (Turkija) vykstančiame pasaulio paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė pasaulio čempionų titulą.

0

Mūsų šalies duetas mišrių dviviečių valčių (CMix2x) rungties ketvirtfinalyje įveikė Lenkijos komandą, kurią aplenkė 1.44 sek. Pusfinalyje lietuviai pranoko prancūzus net 8.39 sek., o A finale po itin atkaklios kovos vos 0.24 sek. aplenkė Jungtinių Amerikos Valstijų įgulą. Tiek D. Jančionis, tiek jo varžovas iš JAV šoko link finišo linijos, o ją pirmasis pasiekė mūsiškis.

D. Jančionis pažymėjo, kad atlikdamas paskutinį šuolį link finišo nebuvo tikras, ar pavyks iškovoti auksą.

„Nežinojau, ar to užteks pergalei. Akies krašteliu mačiau, kad varžovas yra labai arti ir kad jau beveik susilygino su manimi. Nebuvau tikras, koks greitas bėgikas jis yra. Kova buvo labai įtempta, daug atkaklesnė nei anksčiau ir aš jaučiu, kad konkurencija ateityje tik dar padidės.

Labai linksma antrąkart laimėti. Po Europos čempionato gal buvom kiek nuliūdę, bet čia viskas susiklostė labai gerai ir tapom antrą kartą pasaulio čempionais“, – sakė D. Jančionis.

Nors planetos pirmenybių auksą mūsiškiai iškovojo antrus metus iš eilės, tačiau šis triumfas – kur kas saldesnis, nes nuo šių metų paplūdimio sprintas oficialiai tapo olimpine rungtimi. Be to, Martyna ir Dominykas prieš mėnesį toje pačioje Antalijoje iškovojo Europos čempionato bronzą.

„Sutinku (kad šis triumfas saldesnis – aut. past.). Labai džiaugiamės. Didžiuojuosi tuo, kokį didelį darbą padarėme“, – teigė M. Kazlauskaitė.

Čempionė pabrėžė, kad rungčiai tapus olimpine, varžybų lygis gerokai išaugo: „Tai tikrai pasijautė. Visos valtys norėjo būti greitos. Sezonas buvo labai ilgas ir mes džiaugiamės, kad jis pasibaigė taip, kaip ir turėjo pasibaigti“.

Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis l LIF nuotr.
Kazlauskaitė ir Jančionis antrą kartą iš eilės laimėjo pasaulio čempionatą: finale dramatiškai aplenkė amerikiečius

