  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Kazlauskaitė ir Jančionis antrą kartą iš eilės laimėjo pasaulio čempionatą: finale dramatiškai aplenkė amerikiečius

2025-11-09 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 12:54

Sekmadienio rytą Antalijoje (Turkija) vykstančiame pasaulio paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė pasaulio čempionų titulą.

Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis l LIF nuotr.

Sekmadienio rytą Antalijoje (Turkija) vykstančiame pasaulio paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė pasaulio čempionų titulą.

0

Mūsų šalies duetas mišrių dviviečių valčių (CMix2x) rungties ketvirtfinalyje įveikė Lenkijos komandą, kurią aplenkė 1.44 sek. Pusfinalyje lietuviai pranoko prancūzus net 8.39 sek., o A finale po itin atkaklios kovos vos 0.24 sek. aplenkė Jungtinių Amerikos Valstijų įgulą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai 500 metrų distanciją įveikė per 2 min. 16.71 sek.

„Nors planetos pirmenybių auksą mūsiškiai iškovojo jau antrus metus iš eilės, šis triumfas – kur kas reikšmingesnis, nes nuo šių metų paplūdimio sprintas oficialiai tapo olimpine rungtimi“, – rašoma LIF pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.

Primename, kad spalį tie patys irkluotojai iškovojo Europos paplūdimio sprinto čempionato bronzos medalius, o varžybos taip pat vyko Antalijoje.

