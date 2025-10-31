Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

„Olimpinių vilčių“ regatoje – Lietuvos kanojininkių sidabras

2025-10-31 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:25

Čekijoje baigėsi „Olimpinių vilčių“ baidarių ir kanojų irklavimo varžybos. Tai – didžiausia jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo regata pasaulyje, kurioje dalyvavo 42 šalių sportininkai.

V. Vaičikonio irklavimo klubo nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Sidabro medalius Lietuvai iškovojo Rūta Marozaitė ir Vanesa Mėlinauskaitė. Jos amžiaus grupės iki 17 metų merginų dviviečių kanojų 200 m rungties A finale finišavo per 47.166 sek. ir užėmė 2-ą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greičiau už lietuves yrėsi tik kanadietės Madeleine Beauregard ir Isabel Lowry (46.002). Bronzą pelnė prancūzės Lisa Dagouneau ir Lisa Cornez (47.712).

Nedaug trūko, kad V. Mėlinauskaitė laimėtų medalį ir individualioje rungtyje. Lietuvė 500 m nuotolį įveikė per 2 min. 19.144 sek. ir finišavo 4-a. Komandinėje įskaitoje Lietuva su 23 taškais užėmė 19-ą vietą. Geriausiai pasirodė Vengrijos (549), Čekijos (257) bei Vokietijos (246) delegacijos.

