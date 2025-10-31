„Olimpinių vilčių“ regatoje – Lietuvos kanojininkių sidabras

Sidabro medalius Lietuvai iškovojo Rūta Marozaitė ir Vanesa Mėlinauskaitė. Jos amžiaus grupės iki 17 metų merginų dviviečių kanojų 200 m rungties A finale finišavo per 47.166 sek. ir užėmė 2-ą vietą.
Greičiau už lietuves yrėsi tik kanadietės Madeleine Beauregard ir Isabel Lowry (46.002). Bronzą pelnė prancūzės Lisa Dagouneau ir Lisa Cornez (47.712).
Nedaug trūko, kad V. Mėlinauskaitė laimėtų medalį ir individualioje rungtyje. Lietuvė 500 m nuotolį įveikė per 2 min. 19.144 sek. ir finišavo 4-a. Komandinėje įskaitoje Lietuva su 23 taškais užėmė 19-ą vietą. Geriausiai pasirodė Vengrijos (549), Čekijos (257) bei Vokietijos (246) delegacijos.
