TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Vadimas Korobovas laimėjo sidabro medalį pasaulio irklenčių čempionato sprinto finale

2025-10-31 18:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 18:09

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame pasaulio irklenčių irklavimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas – jis iškovojo sidabro medalį vyrų elito sprinto rungtyje.

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Lietuvis sėkmingai įveikė visus etapus ir pasiekė finalą, kuriame finišavo antras, distanciją įveikęs per 23,99 sekundės. Nuo aukso medalio jį skyrė vos šimtosios sekundės dalys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čempionu tapo ispanas Sergio Quirantas (23.92 sek.), o bronzą pelnė Bulgarijos atstovas Andrijus Kraitoras (24.45 sek.).

Iki finalo V. Korobovas dominavo visuose savo plaukimuose – preliminariame etape (24.33 sek.), atrankoje (26.36 sek.), ketvirtfinalyje (25.68 sek.) ir pusfinalyje (26.15 sek.), kur buvo greičiausias.

