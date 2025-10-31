Vadimas Korobovas laimėjo sidabro medalį pasaulio irklenčių čempionato sprinto finale

Lietuvis sėkmingai įveikė visus etapus ir pasiekė finalą, kuriame finišavo antras, distanciją įveikęs per 23,99 sekundės. Nuo aukso medalio jį skyrė vos šimtosios sekundės dalys.
Čempionu tapo ispanas Sergio Quirantas (23.92 sek.), o bronzą pelnė Bulgarijos atstovas Andrijus Kraitoras (24.45 sek.).
Iki finalo V. Korobovas dominavo visuose savo plaukimuose – preliminariame etape (24.33 sek.), atrankoje (26.36 sek.), ketvirtfinalyje (25.68 sek.) ir pusfinalyje (26.15 sek.), kur buvo greičiausias.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!