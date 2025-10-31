Wojciechas Szczesny: „Gerai sugebu pasirodyti tik kai pralaimime“

„Aš atrėmiau baudinius prieš Kylianą Mbappe rungtynėse, kurias pralaimėjome, Lionelį Messi rungtynėse, kurias pralaimėjome, ir prieš Neymarą rungtynėse, kuriose taip pat patyrėme nesėkmę! Atrodo, kad darau gerus dalykus tik tada, kai jie nieko nelemia,“ – juokėsi W. Szczesny socialiniuose tinkluose ir interviu.
W. Szczesny papildė, jog tokios rungtynių baigties ironiją visada stengiasi paversti motyvacija.
„Svarbu išlaikyti sveiką savikritikos ir humoro santykį net pralaimėjimo akivaizdoje. Visada siekiu padėti komandai, kad ir kokia būtų situacija, bet laimėti – komandinė užduotis, o ne individualių epizodų reikalas.“
Pastaruoju metu po Joano Garcios ir Marco Andre ter Stegeno traumų W. Szczesny vėl tapo pagrindiniu vartininku, bet jam per 4 „La Liga“ rungtynes vis dar nepavyko išlaikyti savo vartų „sausų“.
