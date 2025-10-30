Dėl neįvykusios Superlygos – 4 milijardų „Real“ ieškinys UEFA

Madrido provincijos teismas atmetė UEFA, Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) ir „La Liga“ apeliacijas bei pripažino, jog UEFA pažeidė Europos Sąjungos konkurencijos teisės normas, užkirsdama kelią Superlygos projektui 2021 m. Klubo skaičiavimu, būtent dėl to „Real“ prarado 4,5–4,7 mlrd. eurų galimų pajamų.
Oficialiame pareiškime Florentino Perezo vadovaujamas klubas dėkojo teismui už istorinę teisingumo pergalę.
„Šis sprendimas atveria kelią reikalauti didelės kompensacijos už patirtą žalą – UEFA ir FIFA sprendimai dėl Superlygos iš esmės pažeidė ES konkurencijos teisę ir piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi futbole.“
„Real“ teigimu, per 2025 m. vyko intensyvios derybos su UEFA dėl valdymo reformų bei permainų, tačiau jokio bendro susitarimo nebuvo pasiekta.
„Toliau kovosime už viso pasaulio futbolo ir sirgalių gerovę, tačiau taip pat sieksime teisingumo ir atlyginti didžiulius nuostolius, kuriuos klubas patyrė“.
UEFA iškart sureagavo pabrėždama, kad šis teismo sprendimas nepatvirtina sužlugusio Superlygos projekto, nei nesusilpnina UEFA galiojančių taisyklių, kurios lygos atžvilgiu buvo peržiūrėtos ir atnaujintos 2022 bei 2024 metais. UEFA pažymėjo, kad Europos Parlamento priimtame dokumente neseniai dar kartą aiškiai išreikšta priešprieša atsiskyrimo turnyrams, kurie gali kelti pavojų bendrai futbolo ekosistemai. Organizacija artimiausiu metu spręs dėl galimos apeliacijos į Aukščiausiąjį Ispanijos teismą. „La Liga“ taip pat pareiškė, kad sprendimas nesuteikia pritarimo jokiai alternatyvai UEFA organizuojamiems turnyrams ir liečia tik procedūrų klausimus.
Ši byla gali sukurti precedentą, galintį įtakoti Europos futbolo teisinį klimatą ir didžiųjų klubų santykius su UEFA dar dešimtmečiams į priekį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!