Vinicius Junioras atsiprašo Madrido „Real“ gerbėjų po emocingos reakcijos per „El Clasico“ rungtynes

„Šiandien noriu atsiprašyti visų Madrido „Real“ sirgalių už savo reakciją tuo metu, kai buvau pakeistas „El Clasico“. Kaip jau padariau asmeniškai treniruotėje, taip pat atsiprašau komandos draugų, klubo ir prezidento. Kartais aistra ima viršų, nes visada noriu laimėti ir padėti komandai. Mano konkurencingas charakteris kyla iš meilės šiam klubui ir iš to, ką jis man reiškia. Pažadu ir toliau kovoti kiekvieną sekundę dėl Madrido „Real“, kaip dariau nuo pirmos dienos“, – rašo Vinicius Junioras socialiniuose tinkluose.
Incidentas įvyko 72-ą minutę, kai Vinicius Junioras buvo pakeistas ir vietoje į aikštę žengė Rodrygo. Palikdamas aikštę jis išreiškė emocijas tiek gestais, tiek žodžiais, o, anot „Goal“ ir „BBC“, momentaliai grasinęs išeiti iš komandos.
Vėliau pats žaidėjas aiškino, kad tokia reakcija buvo emocijų protrūkis, kuris neturėtų būti suprastas kaip neapykanta komandai ar treneriui Xabi Alonso, o tik kaip noras būti aikštėje lemtingomis rungtynių akimirkomis.
Klube šis incidentas vertinamas kaip emocinis, tad elgesys kol kas nesusilaukė griežtų sankcijų iš X. Alonso ar vadovybės. Kaip rašo „beIN Sports“, treneris ketina spręsti situaciją viduje.
„Viniciaus Junioro atsidavimas klubui nekelia abejonių – jau treniruotėje jis asmeniškai atsiprašė, išsiaiškino nesusipratimus su komandos draugais ir pažadėjo kaupti energiją klubo tikslams“.
Priminsime, jog rungtynes prieš „Barcelona“ Madrido atstovai laimėjo 2:1.
