Lietuvos jaunieji penkiakovininkai tapo „Olimpinių vilčių“ varžybų čempionais Lenkijoje

U19 amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo L. Lagunavičius. Fechtavimosi rungtyje jis užėmė 3 vietą (238 tšk.), 200 m plaukimo distanciją įveikė per 2 min. 7,56 sek. (8 vieta), kliūčių ruožą įveikė per 26,97 sek. (21 vieta), o bėgimo su šaudymu rungtyje finišavo per 10 min. 16,99 sek. (2 vieta).
Šie rezultatai Lukui leido užtikrintai pelnyti čempiono titulą – nuo artimiausio varžovo jį skyrė net 13 taškų, tai atitinka 13 sekundžių skirtumą.
Tarp kitų Lietuvos atstovų šioje grupėje Juras Sandanavičius užėmė 14 vietą, o Jegoras Gryzlovas liko 31-as.
Puikų pasirodymą surengė ir L. Valeika, iškovojęs aukso medalį U17 amžiaus grupėje. Fechtavimo rungtyje jis buvo geriausias (265 tšk.), 200 m plaukimo distanciją įveikė per 2 min. 9,05 sek. (7 vieta), kliūčių ruožą – per 20,42 sek. (2 vieta), o bėgimo su šaudymu rungtį – per 8 min. 47,39 sek.
Bendroje įskaitoje Liutauras savo varžovus aplenkė net 30 taškų ir užtikrintai tapo čempionu.
Kiti Lietuvos sportininkai šioje grupėje taip pat įgijo vertingos patirties – Dovas Baltrūnas finišavo 26-as, Matvejus Lagunavičius – 30-as.
U17 merginų grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Gabrielė Ūkanytė, kuri užėmė 9 vietą. Taip pat startavo Saulė Skurvydaitė (15 vieta) ir Ema Pupkutė (19 vieta).
