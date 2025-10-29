Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji penkiakovininkai tapo „Olimpinių vilčių“ varžybų čempionais Lenkijoje

2025-10-29 13:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 13:44

Savaitgalį Lenkijos mieste Spaloje vykusiame šiuolaikinės penkiakovės turnyre „Olimpinės viltys“ („Olympic Hopes“) puikiai pasirodė Lietuvos jaunieji sportininkai. Du mūsų šalies atstovai – Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika – tapo savo amžiaus grupių čempionais.

Daniel Dalecki nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

U19 amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo L. Lagunavičius. Fechtavimosi rungtyje jis užėmė 3 vietą (238 tšk.), 200 m plaukimo distanciją įveikė per 2 min. 7,56 sek. (8 vieta), kliūčių ruožą įveikė per 26,97 sek. (21 vieta), o bėgimo su šaudymu rungtyje finišavo per 10 min. 16,99 sek. (2 vieta).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie rezultatai Lukui leido užtikrintai pelnyti čempiono titulą – nuo artimiausio varžovo jį skyrė net 13 taškų, tai atitinka 13 sekundžių skirtumą.

Tarp kitų Lietuvos atstovų šioje grupėje Juras Sandanavičius užėmė 14 vietą, o Jegoras Gryzlovas liko 31-as.

Puikų pasirodymą surengė ir L. Valeika, iškovojęs aukso medalį U17 amžiaus grupėje. Fechtavimo rungtyje jis buvo geriausias (265 tšk.), 200 m plaukimo distanciją įveikė per 2 min. 9,05 sek. (7 vieta), kliūčių ruožą – per 20,42 sek. (2 vieta), o bėgimo su šaudymu rungtį – per 8 min. 47,39 sek.

Bendroje įskaitoje Liutauras savo varžovus aplenkė net 30 taškų ir užtikrintai tapo čempionu.

Kiti Lietuvos sportininkai šioje grupėje taip pat įgijo vertingos patirties – Dovas Baltrūnas finišavo 26-as, Matvejus Lagunavičius – 30-as.

U17 merginų grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Gabrielė Ūkanytė, kuri užėmė 9 vietą. Taip pat startavo Saulė Skurvydaitė (15 vieta) ir Ema Pupkutė (19 vieta).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

