Liepa Karlonaitė užtikrintai laimėjo Lietuvos kalnų slidinėjimo superslalomo čempionatą

Moterų elito kategorijoje dominavo Liepa Karlonaitė. Ji du kartus trasą įveikė per 48.09 sek. ir daugiau nei 10 sek. aplenkė artimiausią persekiotoją – Sofiją Gurevičiūtę (58.67).
Trečia liko Gabija Matonytė (1:02.85).
Vyrų įskaitoje kova buvo kur kas dramatiškesnė, o nugalėtoju tapo latvis Valteris Berzinis (46.52). Antras buvo kitas svečias iš Latvijos Arno Pušninis (47.85). Tarp lietuvių geriausiai pasirodė Danielius Kaušius (48.19), kuriam bendroje įskaitoje atiteko trečia pozicija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!