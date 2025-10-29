Kalendorius
Liepa Karlonaitė užtikrintai laimėjo Lietuvos kalnų slidinėjimo superslalomo čempionatą

2025-10-29 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 15:29

2025 m. spalio 25 d. Druskininkų „Snow Arenoje“ įvyko Lietuvos kalnų slidinėjimo superslalomo čempionatas.

Liepa Karlonaitė (Edijs Palens nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Moterų elito kategorijoje dominavo Liepa Karlonaitė. Ji du kartus trasą įveikė per 48.09 sek. ir daugiau nei 10 sek. aplenkė artimiausią persekiotoją – Sofiją Gurevičiūtę (58.67).

Trečia liko Gabija Matonytė (1:02.85).

Vyrų įskaitoje kova buvo kur kas dramatiškesnė, o nugalėtoju tapo latvis Valteris Berzinis (46.52). Antras buvo kitas svečias iš Latvijos Arno Pušninis (47.85). Tarp lietuvių geriausiai pasirodė Danielius Kaušius (48.19), kuriam bendroje įskaitoje atiteko trečia pozicija.

