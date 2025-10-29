„Warner Bros. Discovery“ pristato moderniausias 2026 m. žiemos olimpinių žaidynių studijas

Žiemos stebuklų šalis: pristatyta studija Kortinoje
Apsuptas nuostabių snieguotų Dolomitų viršūnių, įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, „Warner Bros. Discovery“ (WBD) transliuos iš pačios veiksmo širdies – „Nations Village“, Kortina d’Ampeco miestelio. Dviejų aukštų studijų kompleksas aptarnaus visą „Eurosport“ transliaciją Europoje, su atskiromis erdvėmis Italijos, Vokietijos, Norvegijos ir Lenkijos laidoms. Jas ves olimpinių žaidynių čempionai ir medalininkai, kurių pasakojimai sujungs žiūrovus su kiekvienu žaidynių momentu jų gimtąja kalba.
Pažangiausios technologijos, įskaitant didelę virtualią studiją, suteiks galimybę dar išsamiau analizuoti sporto šakas. Tęsdami savo misiją – pasakoti istorijas kiekvienam žiūrovui visoje Europoje, visų žaidynių metu WBD kvies sportininkus ir žinomus svečius.
Naujas olimpinis turinys
Prasidėjus skaičiavimui iki atidarymo ceremonijos Milano San Siro stadione, jau šiandien, spalio 29 d. WBD surengs specialaus olimpinio turinio vakarą. Transliacija bus pasiekiama „Eurosport“ kanale, „HBO Max“ ir „discovery+“ platformose. 90 minučių trukmės laidoje žiūrovai išvys naujus pasakojimus apie sportą ir atletus, kurie jau šį vasarį kurs istoriją žiemos olimpinėse žaidynėse.
Tarp pristatomų programų – speciali „Eurosport“ dokumentika „Monuments“, kuri atskleidžia skirtingų žiemos sporto šakų tradicijas, iššūkius ir legendines vietas. Pirmasis epizodas iš Kortina d’Ampeco jau yra pasiekiamas Lietuvos žiūrovams. Jame galima išvysti dramatiškų trasų eleganciją ir greitį, kuriose netrukus vyks olimpinės moterų kalnų slidinėjimo varžybos su geriausiomis pasaulio slidininkėmis.
Lapkričio 6 d. žiūrovams Lietuvoje bus pristatyta „Athletes to Watch“ trumpų filmų serija, švenčianti išskirtinį olimpinių atletų talentą ir įvairovę. Tarp jų – Eileen Gu (Kinija, snieglenčių sportas), Marcel Hirscher (Nyderlandai, kalnų slidinėjimas), Stefan Kraft (Austrija, šuoliai su slidėmis) ir Emily Harrop (Prancūzija, kalnų slidinėjimas). Šias ir daug kitų istorijų bus galima išvysti „HBO Max“ ir „discovery+“ platformose.
Papildomas originalias dokumentikas, sporto turinį ir naujų atletų istorijas WBD pristatys artėjant žaidynių pradžiai 2026 m.
Žiemos sporto sezonas įgauna pagreitį
Po pirmojo didelio žiemos sporto renginio šio sezono metu – praėjusią savaitę Austrijoje, Soldene, prasidėjusio Kalnų slidinėjimo pasaulio taurės etapo – „WBD Sports Europe“ tęs visų pagrindinių varžybų transliacijas – net 1427 tiesioginių valandų per 131 dieną, taip užtikrindama geriausią įmanomą pasirengimą olimpinėms žaidynėms.
Per visus metus trunkantį pasakojimą, WBD atskleis kiekvienos istorijos esmę, bendradarbiaudama su šešiomis žiemos sporto federacijomis, apimančiomis 13 skirtingų disciplinų, o žurnalistai dirba vietose visoje Europoje – 15 skirtingų arenų. Tiesiogiai bus transliuojami visi pagrindiniai pasaulio taurės renginiai: kalnų slidinėjimas, biatlonas, šuoliai su slidėmis, akrobatinis slidinėjimas, lygumų slidinėjimas, kalnų slidinėjimas, snieglenčių sportas, dailusis čiuožimas, kerlingas ir kitos sporto šakos.
Gyvos transliacijos bus pasiekiamos visuose platformos planuose
Norėdama suteikti prieigą kuo platesnei auditorijai, WBD paskelbė, kad visos Milano Kortinos 2026 žiemos olimpinės žaidynės bus transliuojamos gyvai visus „HBO Max“ platformos planus turintiems žiūrovams. Žiemos olimpinių žaidynių transliacijos taip pat bus pasiekiamos „discovery+“ platformose įvairiose Europos šalyse.
Milijonai prenumeratorių visoje Europoje turės galimybę tiesiogiai stebėti 19 dienų trunkančias žiemos olimpines varžybas, kuriose dalyvaus 2900 atletų ir bus išdalinti 116 medalių 16 disciplinų aštuoniose skirtingose sporto šakose.
Pirmą kartą žiemos olimpinių žaidynių istorijoje WBD pristatys naujas „in-app“ funkcijas: momentinių akimirkų žymėjimą, kuris leis vartotojams lengvai grįžti atgal ir nepraleisti nė vieno veiksmo, auksinių medalių įspėjimus ir galimybę pasirinkti iki 20 komentarų kalbų bei sekti konkrečias sporto šakas visų žaidynių metu.
Komentatorių kėdėse – olimpiniai čempionai
Šį sezoną WBD jungs žiūrovus su išskirtinėmis istorijomis, pasitelkdama ypatingą savo žvaigždžių komandos – buvusių pasaulio čempionų ir žiemos olimpiečių – patirtį bei kompetenciją. WBD žiemos sporto komandą sudaro:
Viktoria Rebensburg („Eurosport“ Vokietija ir tarptautinis) – vokiečių kalnų slidinėjimo ekspertė, pelniusi 19 Pasaulio taurės pergalių.
Tina Maze („Eurosport“ Italija ir tarptautinis) – slovėnų kalnų slidinėjimo ekspertė, pelniusi 26 Pasaulio taurės pergalės.
Gauthier de Tessières („Eurosport“ Prancūzija ir tarptautinis) – prancūzų kalnų slidinėjimo ekspertas, pasaulio čempionato prizininkas.
Francesca Marsaglia („Eurosport“ Italija ir tarptautinis) – Italijos kalnų slidininkė.
Johan Clarey („Eurosport“ Prancūzija ir tarptautinis) – prancūzų kalnų slidininkas, pasaulio čempionato prizininkas.
Martin Schmitt („Eurosport“ Vokietija ir tarptautinis) – vokiečių keturiskart pasaulio čempionas šuoliuose su slidėmis.
Tiffany Zahorski („TNT Sports JK“ ir „Eurosport“ tarptautinis) – britų–rusų dailiojo čiuožimo atstovė, žiemos olimpininkė.
Pilnas komentatorių ir vedėjų sąrašas, kurie apžvelgs Milano Kortinos 2026 olimpines žaidynes per „Eurosport“ bus paskelbtas kitų metų pradžioje.
Turinys mažiesiems
Siekdami įtraukti dar platesnę ir jaunesnę auditoriją į žiemos sporto pasaulį, WBD pasitelks garsiuosius „Looney Tunes“ personažus. Po sėkmingo debiuto 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse animaciniai herojai tęs savo kelionę ir žiemą.
Bugs Bunny (liet. Triušis Kvanka) užsiriš pačiūžas ir leisis į trasas naujoje laidoje „Looney Tunes Presents: Sports Made Simple“. Kiekviename 90 sekundžių trukmės epizode pristatomas skirtingas žiemos sportas – snieglenčių sportas, dailusis čiuožimas, greitasis čiuožimas, ledo ritulys, bobslėjus, slidinėjimas su tramplinu – su būdingu „Looney“ akcentu.
Fanai galės stebėti šešis naujus epizodus, kurie bus nemokamai rodomi per „HBO Max“ platformą ir „Eurosport“ kanale.
Naujas reklaminis klipas švenčia drąsius sportininkų sprendimus
Kelionė iki olimpinių žiemos žaidynių starto linijos yra pasiaukojimo, kantrybės ir drąsių sprendimų kelias. Kaip žmogaus pasiryžimo ir drąsos įrodymą, WBD sukūrė unikalų 45 sekundžių trukmės reklaminį klipą, kuriame vaizduojami įtampos ir laukimo momentai, žymintys 100 dienų iki svarbaus įvykio. Klipas bus rodomas visą savaitę „Eurosport“ kanale ir žymės kelionę į Milano Cortina 2026.
Augantis susidomėjimas žiemos sporto šakomis
Praėjusį sezoną „WBD. Sports Europe“ pasiekė daugiau nei 109 milijonus žiemos sporto gerbėjų visose platformose, o bendras žiūrimumas išaugo net 10 proc. palyginti su praėjusiais metais. Augantis susidomėjimas žiemos sporto turiniu taip pat didina skaitmeninį vartojimą – vaizdo įrašų peržiūros išaugo 16 % iki 31 milijono, o srautinio transliavimo minutės taip pat išaugo 16 %. Subalansuotas vyrų ir moterų varžybų transliacijų santykis pritraukė platesnę moterų auditoriją, o populiariausia sporto šaka išliko kalnų slidinėjimas. Snieglenčių sportas pritraukė jauniausią auditoriją – jį dažniausiai žiūrėjo 0–24 metų amžiaus žiūrovai.
Svarbiausi 2025–2026 m. renginiai:
2025 spalio 25–26 d. – Kalnų slidinėjimo pasaulio taurės atidarymas (Soldenas, Austrija).
2025 lapkričio 21–23 d. – Šuolių su slidėmis pasaulio taurės atidarymas (Lilehameris, Norvegija).
2025 lapkričio 28–30 d. – Lygumų slidinėjimas „Nordic Opening“ (Ruka, Suomija).
2025 lapkričio 29 d. – gruodžio 7 d. – Biatlono pasaulio taurės atidarymas (Ostersundas, Švedija).
2025 gruodžio 4–7 d. – Lenkijos šuolių su slidėmis pasaulio taurės etapas (Visla, Lenkija).
2025 gruodžio 6 d. – Olimpinių žaidynių ugnies estafetė prasideda (Roma, Italija).
2025 gruodžio 18–22 d. – Vyrų kalnų slidinėjimas „Dolomites Tour“ (Gardena / Alta Badia, Italija).
2025 gruodžio 28 d. – 2026 sausio 6 d. – „Keturių tramplinų“ šuolių su slidėmis turnyras (Vokietija; Austrija).
2026 sausio 3–4 d. – „Tour de Ski“ / priešolimpinės varžybos (Val di Fiemė, Italija).
2026 sausio 14–18 d. – Dailiojo čiuožimo Europos čempionatas „Classic, The Monuments Series“ (Šefildas, Jungtinė Karalystė).
2026 sausio 14–18 d. – Biatlono varžybos (Ruhpoldingas, Vokietija).
2026 sausio 23–25 d. – Kalnų slidinėjimo greitojo nusileidimo pasaulio taurė (Kicbiuhelis, Austrija).
2026 sausio 30 d. – vasario 1 d. – „World Championship Survey 2027“ kalnų slidinėjimas (Crans Montana, Šveicarija).
2026 vasario 6–22 d. – Žiemos olimpinės žaidynės Milane ir Kortinoje (Italija).
2026 kovo 21–25 d. – Kalnų slidinėjimo pasaulio taurės finalai (Lilehameris, Norvegija).
2026 kovo 25–29 d. – Dailiojo čiuožimo pasaulio čempionatas (Praha, Čekija).
2026 kovo 26–29 d. – Šuolių su slidėmis pasaulio taurės finalai (Planica, Slovėnija).
