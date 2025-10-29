Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Robinho pirmą kartą prabilo iš kalėjimo: paneigė gandus apie lyderio vaidmenį ir privilegijas

2025-10-29 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 15:16

Buvusi futbolo žvaigždė iš Brazilijos Robinho jau pusantrų metų praleido kalėjime. Apie 41-erių vyrą pastaraisiais metais buvo paskleista įvairių gandų, kuriuos jis pats galiausiai nusprendė paneigti, davęs pirmą interviu iš kalėjimo.

Robinho | Scanpix nuotr.

0

„Einu miegoti tuo pačiu laiku, kaip ir visi. Valgau tą patį, ką ir kiti kaliniai. Neturiu jokių privilegijų. Buvo paskleistas melas apie tai, kad aš esu kalinių lyderis ir kad turiu kažkokių psichologinių problemų. Niekada čia nebuvau joks lyderis ir nevartoju jokių vaistų“, – sakė Robinho.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilas pabrėžė, kad progą pažaisti futbolą gauna tik kartą per savaitę: „Žaisti futbolą mums čia leidžia tik sekmadienį. Kalėjime išgyventi sunku, bet, ačiū Dievui, kol kas man pavyksta išlaikyti šaltą protą. Čia dėmesys sutelkiamas į perauklėjimą ir resocializaciją. Prižiūrėtojai yra už tai atsakingi, o mes, kaliniai, jiems paklūstame“.

Pernai Brazilijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad dėl 2017 m. Italijoje priimto nuosprendžio dėl išžaginimo Robinho turi atlikti bausmę gimtojoje šalyje. Robinho Italijoje buvo nuteistas devyneriems metams laisvės atėmimo bausme už tai, kad 2013 m., kai dar žaidė „AC Milan“ komandoje, dalyvavo grupiniame moters išžaginime.

Robinho sužaidė net 100 rungtynių už Brazilijos vyrų rinktinę ir pelnė 28 įvarčius. Jis 2 kartus tapo FIFA Konfederacijų taurės laimėtoju, sykį triumfavo „Copa America“ turnyre. Su Madrido „Real“ Robinho du kartus laimėjo „La Ligą“, o su „AC Milan“ triumfavo „Serie A“ pirmenybėse.

Savo karjeros piką Robinho pasiekė 2007 m., kai „Ballon d‘Or“ geriausio pasaulio futbolininko rinkimuose užėmė 9-ą vietą.

