Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Benzema įvarčiu padėjo „Al-Ittihad“ eliminuoti Ronaldo ir „Al-Nassr“ iš Karaliaus taurės ketvirtfinalio

2025-10-29 08:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 08:30

Karimas Benzema pasižymėjo įvarčiu, o titulą ginantis „Al-Ittihad“ klubas iškovojo vietą Saudo Arabijos Karaliaus taurės ketvirtfinalyje, kai antradienį 2:1 įveikė Cristiano Ronaldo atstovaujamą „Al-Nassr“.

Cristiano Ronaldo ir Karimas Benzema | Scanpix nuotr.

Karimas Benzema pasižymėjo įvarčiu, o titulą ginantis „Al-Ittihad“ klubas iškovojo vietą Saudo Arabijos Karaliaus taurės ketvirtfinalyje, kai antradienį 2:1 įveikė Cristiano Ronaldo atstovaujamą „Al-Nassr“.

REKLAMA
0

C. Ronaldo, Sadio Mane ir Joao Felixas šias rungtynes norės kuo greičiau pamiršti – nors jų komanda ilgą laiką dominavo ir aikštėje turėjo vienu žaidėju daugiau, nė vienas iš jų nesugebėjo pasižymėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Al-Nassr“ nuo pat rungtynių pradžios kontroliavo kamuolį ir kūrė pavojingas progas, tačiau pirmieji įvartį pelnė „Al-Ittihad“ futbolininkai. Po greitos kontratakos Moussa Diaby sužaidė su K. Benzema aikštės viduryje, po to įsiveržė dešiniuoju kraštu ir atliko tikslų perdavimą į baudos aikštelę. Ten atsidūręs buvęs Madrido „Real“ puolėjas tiksliai smūgiavo iš kairės pusės ir nuginklavo vartininką Bento, išvesdamas svečius į priekį.

REKLAMA
REKLAMA

C. Ronaldo buvo sėkmingai dengiamas iki maždaug 30-osios minutės, kai gavo perdavimą į priekį nuo Angelo Gabrielio. Portugalas įsiveržė į baudos aikštelę iš kairės ir atliko perdavimą į vidurį, tačiau kamuolys rikošetu atšoko nuo „Al-Ittihad“ gynėjo ir nukrito priešais Gabrielį, kuris tiksliu smūgiu iš pirmo karto pasiuntė jį į vartus, išlygindamas rezultatą.

REKLAMA

Pirmojo kėlinio pabaigoje „Al-Ittihad“ vėl išsiveržė į priekį – Houssemas Aouaras sulaukė perdavimo į priekį, įsiveržė į baudos aikštelę, apžaidė gynėją ir tiksliu smūgiu vėl išvedė savo komandą į priekį – 2:1.

Po pertraukos C. Ronaldo ir jo komandos draugai puolė visa jėga – Jorge Jesuso vadovaujamas „Al-Nassr“ desperatiškai siekė išlyginti rezultatą. „Al-Ittihad“ situacija dar labiau komplikavosi vos prasidėjus antrajam kėliniui – po grubios pražangos prieš Aimaną Yahyą raudoną kortelę gavo Ahmedas Al Julaydanas, todėl svečiai liko žaisti dešimtyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Al-Nassr“ dar labiau padidino spaudimą rungtynių pabaigoje, tačiau tvirta „Al-Ittihad“ gynyba neleido jiems išlyginti rezultato. J. Jesuso auklėtiniai vėl į aikštę grįš šeštadienį, kai namuose priims „Al Feiha“ klubą Saudo Arabijos čempionate.

Žvaigždžių kupinas „Al-Nassr“ puolimas šįkart buvo neįprastai blankus – komanda atrodė bejėgė didžiąją rungtynių dalį. Nors pradžioje atrodė itin agresyviai, C. Ronaldo vadovaujamas puolimas nesugebėjo išnaudoti susikurtų progų ir patyrė skaudų pralaimėjimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų