Benzema įvarčiu padėjo „Al-Ittihad“ eliminuoti Ronaldo ir „Al-Nassr“ iš Karaliaus taurės ketvirtfinalio

C. Ronaldo, Sadio Mane ir Joao Felixas šias rungtynes norės kuo greičiau pamiršti – nors jų komanda ilgą laiką dominavo ir aikštėje turėjo vienu žaidėju daugiau, nė vienas iš jų nesugebėjo pasižymėti.
„Al-Nassr“ nuo pat rungtynių pradžios kontroliavo kamuolį ir kūrė pavojingas progas, tačiau pirmieji įvartį pelnė „Al-Ittihad“ futbolininkai. Po greitos kontratakos Moussa Diaby sužaidė su K. Benzema aikštės viduryje, po to įsiveržė dešiniuoju kraštu ir atliko tikslų perdavimą į baudos aikštelę. Ten atsidūręs buvęs Madrido „Real“ puolėjas tiksliai smūgiavo iš kairės pusės ir nuginklavo vartininką Bento, išvesdamas svečius į priekį.
Le 4ème but de Karim Benzema cette saison pic.twitter.com/im47JXiEaI— Benzelebronista (@Benzelebronista) October 28, 2025
C. Ronaldo buvo sėkmingai dengiamas iki maždaug 30-osios minutės, kai gavo perdavimą į priekį nuo Angelo Gabrielio. Portugalas įsiveržė į baudos aikštelę iš kairės ir atliko perdavimą į vidurį, tačiau kamuolys rikošetu atšoko nuo „Al-Ittihad“ gynėjo ir nukrito priešais Gabrielį, kuris tiksliu smūgiu iš pirmo karto pasiuntė jį į vartus, išlygindamas rezultatą.
Pirmojo kėlinio pabaigoje „Al-Ittihad“ vėl išsiveržė į priekį – Houssemas Aouaras sulaukė perdavimo į priekį, įsiveržė į baudos aikštelę, apžaidė gynėją ir tiksliu smūgiu vėl išvedė savo komandą į priekį – 2:1.
Po pertraukos C. Ronaldo ir jo komandos draugai puolė visa jėga – Jorge Jesuso vadovaujamas „Al-Nassr“ desperatiškai siekė išlyginti rezultatą. „Al-Ittihad“ situacija dar labiau komplikavosi vos prasidėjus antrajam kėliniui – po grubios pražangos prieš Aimaną Yahyą raudoną kortelę gavo Ahmedas Al Julaydanas, todėl svečiai liko žaisti dešimtyje.
„Al-Nassr“ dar labiau padidino spaudimą rungtynių pabaigoje, tačiau tvirta „Al-Ittihad“ gynyba neleido jiems išlyginti rezultato. J. Jesuso auklėtiniai vėl į aikštę grįš šeštadienį, kai namuose priims „Al Feiha“ klubą Saudo Arabijos čempionate.
Žvaigždžių kupinas „Al-Nassr“ puolimas šįkart buvo neįprastai blankus – komanda atrodė bejėgė didžiąją rungtynių dalį. Nors pradžioje atrodė itin agresyviai, C. Ronaldo vadovaujamas puolimas nesugebėjo išnaudoti susikurtų progų ir patyrė skaudų pralaimėjimą.
