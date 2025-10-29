Sabonis surinko dvigubą dublį, bet „Kings“ neatsilaikė prieš titulą ginančius „Thunder“

Titulą ginanti ekipa namie 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18) nugalėjo Sakramento „Kings“ (1/3) su Domantu Saboniu ir išlieka nesuklupusi.
„Karaliai“ pirmavo didžiąją mačo dalį, bet ketvirtajame kėlinyje net penkias minutes negalėjo pelnyti nė taško ir atidavė iniciatyvą varžovams (nuo 97:90 iki 97:101). Zachas LaVine’as galiausiai pralaužė ledus, bet rungtynes uždarė Alexo Caruso ir Shai’aus Gilgeouso-Alexanderio tritaškiai.
D.Sabonis per 35 minutes surinko 10 taškų (5/13 dvitaškių, 0/2 tritaškių) 18 atkovotų, perimtą ir 5 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 4 pražangas.
Lietuvio rezultatyvumo vidurkis šį sezoną smuktelėjo iki 10,7 taško, bet per tris mačus jis dar nepaliko aikštės be dvigubo dublio.
Varžovų gretose vėl žibėjo Sh.Gilgeousas-Alexanderis – 36 minutės, 31 taškas (13/21 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai ir 2 pražangos.
„Thunder“ nedominavo kovoje dėl kamuolių (44:46), bet baudos aikštelę užėmė kitaip, joje surinkdami gerokai daugiau taškų (52:34) ir blokuodami net 10 metimų.
Namie liekantis Oklahomos klubas priims svečius iš Vašingtono, „Kings“ lankys Čikagos „Bulls“ (3/0) su Matu Buzeliu.
„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 31 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blokai, 14/26 metimų), Aaronas Wigginsas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 3 blokai, 4/10 tritaškių) ir Ajay’us Mitchellas (3/7 tritaškių, 4 klaidos) po 18, Luguentzas Dortas 13 (5 atk. kam., 1/6 tritaškių), Alexas Caruso ir Casonas Wallace’as po 8.
„Kings“: Zachas LaVine’as 23 (4 atk. kam., 4/6 tritaškių, 4 klaidos), DeMaras DeRozanas 19, Russellas Westbrookas 16 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 4/8 tritaškių), Keonas Ellisas 12, Domantas Sabonis 10 (18 atk. kam., 5/15 metimų, 5 klaidos), Malikas Monkas 9 (4 rez. perd.), Dennisas Schroderis 8 (5 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!