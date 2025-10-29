Po Cirylo Gane'o dūrių į akis, UFC čempionas Tomas Aspinallas vis dar neatgavo regėjimo

Pasak jo tėvo ir trenerio Andy Aspinallo, jo sūnus vis dar turi regėjimo problemų po to, kai Cirylas Gane‘as netyčia dūrė pirštais į akis „UFC 321“ turnyro kovoje, kuri baigėsi be nugalėtojo. A. Aspinallas antradienį savo sūnaus „YouTube“ kanale pateikė naujausią informaciją, atskleisdamas, kad jo sūnus iki šiol nėra atgavęs pilno regėjimo.
„Tai blogai, tai negerai, – sakė A. Aspinallas. – Jo akis labiau užtinusi nei buvo. Dešine akimi jis nieko nemato – tik pilką spalvą. Antrasis akių gydytojas patikrino jo regėjimą pagal raides ir jis tiesiog nieko nematė. Kairė akis veikia 50 procentų – jis perskaitė apie keturias eilutes, o toliau jau nebematė. Taigi viena akis labai neryški, o kita visai neveikia.“
T. Aspinallas dūrių į abi akis sulaukė pirmojo raundo pabaigoje. Kovotojas teigė, kad po šio epizodo nieko nematė, net ir po to, kai pasinaudojo penkių minučių atsigavimo pertrauka, kurią leidžia taisyklės. Kadangi jis negalėjo tęsti kovos, ji buvo paskelbta be nugalėtojo. UFC generalinis direktorius Dana White’as jau patvirtino, kad bus organizuojamas T. Aspinallo ir C. Gane’o revanšas.
A. Aspinallas taip pat atskleidė, kad be fizinės traumos Tomas sunkiai priima kovos baigtį ir psichologiškai išgyvena šį įvykį.
„Jis tiesiog blogos nuotaikos, – sakė A. Aspinallas. – Jis nėra geroje vietoje. Jis nekuria džiugios atmosferos ir namuose, nes pyksta ir yra nusivylęs dėl to, kad praleido tris ar ketverius metus kovodamas, priimdamas kovas per trumpą laiką, būdamas atsarginiu kovotoju, laukdamas Jono Joneso, o kai pagaliau gavo šansą, po 15 mėnesių gavo tik tris minutes kovos.“
Nors daugelis palaikė T. Aspinallą po „UFC 321“ turnyro, atsirado ir kritikų, įskaitant kitus UFC kovotojus, kurie abejojo, ar jis tikrai negalėjo tęsti kovos ir kiek rimta buvo trauma. A. Aspinallas žino apie šias kalbas internete, tačiau labiausiai jį jaudina sūnaus sveikata.
„Jei jis nemato kovos metu, tęsti būtų per daug pavojinga, – sakė A. Aspinallas. – Man nerūpi, ką sako žmonės. Jie turi nuomones – vieni galvoja, kad yra teisūs, kiti nori dėmesio, dar kiti siekia pasidaryti pinigų iš vaizdo įrašų. Tegul daro, ką nori. Man tai nerūpi. Man rūpi tik tai, kad mano sūnus turi darbą, kurį myli, nori jį tęsti, tačiau buvo pažeistos taisyklės, o tas, kuris padarė pražangą, neliko nubaustas. Tuo metu pasekmes patiria Tomas. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, bet gali būti ir ne.“
