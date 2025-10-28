McGregoras prabilo apie dvasinę kelionę ir sugrįžimą: „Gyvensiu pagal Dievo žodį ir vėl esu pasiruošęs kovoti“

„Aš čia atsidūriau neatsitiktinai. Aukštesnė galia – Dievas – kontroliuoja mano ir mūsų visų gyvenimus. Nuo šiol gyvensiu pagal Dievo žodį“, – sakė airis.
Skandalais pagarsėjęs airis nesikovė daugiau nei 4 metus. Anot C. McGregoro, per tą laikotarpį jis patyrė daug dvasinių išgyvenimų.
„Per pastarąjį laikotarpį patyriau dvasinę kelionę. Aš buvau išgelbėtas ir vėl esu sveikas. Vėl esu pasiruošęs džiuginti pasaulį. Kovotojo dvasia mano širdyje buvo beveik lšblėsusi, bet dabar ji dega lyg pati stipriausia ugnis“, – teigė C. McGregoras.
Airį po tokio pasisakymo pagyrė BKFC prezidentas Davidas Feldmanas: „Daugybei žmonių pasaulyje reikėtų pakeisti savo gyvenimą, bet nedaug kam užtenka drąsos tai padaryti. Noriu nukelti kepurę prieš Conorą, jog jis tam pasiryžo. Tai tikrai nelengva. Aš net neabejoju, kad fanai išvys pačią geriausią Conoro versiją, kai jis grįš į UFC“.
C. McGregoro sugrįžimo laukiama 2026 m. birželio 14 d. Tuomet yra planuojamas didžiausias MMA turnyras istorijoje Baltuosiuose rūmuose.
