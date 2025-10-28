Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 321“ kovotojų uždarbiai: kiek prarado Aspinallas ir Gane'as po anuliuotos kovos?

2025-10-28 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 18:18

Praėjusį šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo, kai pretendentas į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis dūrė pirštais į akis UFC sunkiasvorių čempionui Tomui Aspinallui (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) ir kova buvo paskelbta neįvykusia.

Tomas Aspinallas | Scanpix nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sporty Salaries“ duomenimis, T. Aspinallui už šią kovą turėjo būti sumokėta 3,542 mln. JAV dolerių, o C. Gane‘ui – 1,532 mln. JAV dolerių. Visgi, kadangi kova buvo paskelbta neįvykusia, sportininkai visos žadėtos sumos neturėtų gauti.

Kai 2021 m. Kevino Hollando ir Kyle‘o Daukauso kova buvo paskelbta neįvykusia dėl netyčinio susidūrimo galvomis, sportininkams buvo išmokėta tik suma už pasirodymą turnyre be jokių premijų bei suteikta galimybė susitikti revanšinėje kovoje.

Tokiu atveju T. Aspinallas liktų su 1 mln. JAV dolerių uždarbiu, o C. Gane‘as – su 500 tūkst. JAV dolerių.

Naujoji UFC minimalaus svorio kategorijos pasaulio čempionė Mackenzie Dern gavo 682 tūkst. JAV dolerių – netgi mažiau nei jos įveikta Virna Jandiroba (882 tūkst.). Šešiaženkles sumas taip pat gavo Aleksandras Volkovas (316 tūkst. JAV dolerių), Nathanielis Woodas (266,6), Ludovitas Kleinas (260), Nasratas Haqparastas (211), Parkas Jun-yongas (161), Mario Bautista (161), Umaras Nurmagomedovas (156), Aleksandras Rakičius (136), Valteris Walkeris (114,5) ir Quillanas Salkilldas (102). Likę kovotojai uždirbo mažiau nei po 100 tūkst. JAV dolerių, o kukliausias honoraras siekė 16 tūkst. JAV dolerių – tiek gavo Louie Sutherlandas.

Turnyrą Abu Dabio arenoje stebėjo 13 220 žmonių. UFC nepaskelbė, kiek pajamų iš sirgalių buvo surinkta.

