  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Nurmagomedovas pakilo į UFC reitingo viršūnę, Namajunas prarado turėtą poziciją

2025-10-28 16:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 16:18

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) surengtame „UFC 321" turnyre Umaras Nurmagomedovas vienbalsiu teisėjų sprendimu (30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo Mario Bautistą ir tapo naujuoju reitingo lyderiu svorio kategorijoje iki 61,24 kg.

Umaras Nurmagomedovas | „Stop“ kadras

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) surengtame „UFC 321“ turnyre Umaras Nurmagomedovas vienbalsiu teisėjų sprendimu (30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo Mario Bautistą ir tapo naujuoju reitingo lyderiu svorio kategorijoje iki 61,24 kg.

0

U. Nurmagomedovas aplenkė iki tol pirmavusį Seaną O‘Malley, o Piotras Janas krito į 3-ią poziciją. Pasaulio čempiono diržas šioje kategorijoje priklauso kartvelui Merabui Dvališviliui.

Pussunkiame svoryje Khalilas Rountree aplenkė Janą Blachowiczių ir pakilo į 4-ą vietą. Tuo tarpu Azamatas Murzakanovas šoktelėjo į 7-ą vietą, o Aleksandras Rakičius krito į 10-ą poziciją.

Naujoji UFC minimalaus svorio kategorijos pasaulio čempionė Mackenzie Dern absoliučiame geriausių moterų kovotojų reitinge („pound for poudn“) šoktelėjo į 6-ą vietą. Anksčiau M. Dern net nebuvo 15-uke.

Julianna Pena ir prieš M. Dern pralaimėjusi Virna Jandiroba prarado po 2 vietas ir atitinkamai krito į 8-ą bei 11-ą pozicijas. Erin Blanchfield smuktelėjo į 9-ą vietą, Tatiana Suarez – į 12-ą, Yan Xiaonan – į 14-ą, o Ketlen Vieira prasimušė į 15-uką.

Suprastėjo ir lietuvių kilmės kovotojos Rose Namajunas pozicija. Buvusi daugkartinė UFC pasaulio čempionė dėl M. Dern šuolio į viršų iš 12-os vietos nukrito į 13-ą.

Moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg reitinge R. Namajunas liko 6-a, o kita lietuvių kilmės kovotoja Jasmine Jasudavicius – 7-a.

