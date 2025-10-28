Nurmagomedovas pakilo į UFC reitingo viršūnę, Namajunas prarado turėtą poziciją

U. Nurmagomedovas aplenkė iki tol pirmavusį Seaną O‘Malley, o Piotras Janas krito į 3-ią poziciją. Pasaulio čempiono diržas šioje kategorijoje priklauso kartvelui Merabui Dvališviliui.
Pussunkiame svoryje Khalilas Rountree aplenkė Janą Blachowiczių ir pakilo į 4-ą vietą. Tuo tarpu Azamatas Murzakanovas šoktelėjo į 7-ą vietą, o Aleksandras Rakičius krito į 10-ą poziciją.
Naujoji UFC minimalaus svorio kategorijos pasaulio čempionė Mackenzie Dern absoliučiame geriausių moterų kovotojų reitinge („pound for poudn“) šoktelėjo į 6-ą vietą. Anksčiau M. Dern net nebuvo 15-uke.
Julianna Pena ir prieš M. Dern pralaimėjusi Virna Jandiroba prarado po 2 vietas ir atitinkamai krito į 8-ą bei 11-ą pozicijas. Erin Blanchfield smuktelėjo į 9-ą vietą, Tatiana Suarez – į 12-ą, Yan Xiaonan – į 14-ą, o Ketlen Vieira prasimušė į 15-uką.
Suprastėjo ir lietuvių kilmės kovotojos Rose Namajunas pozicija. Buvusi daugkartinė UFC pasaulio čempionė dėl M. Dern šuolio į viršų iš 12-os vietos nukrito į 13-ą.
Moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg reitinge R. Namajunas liko 6-a, o kita lietuvių kilmės kovotoja Jasmine Jasudavicius – 7-a.
