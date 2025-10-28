Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Naujoji UFC čempionė Mackenzie Dern po kruvinos kovos prabilo apie veido sužalojimus ir ateities planus

2025-10-28 15:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 15:50

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre įspūdingą kovą pademonstravo Mackenzie Dern ir Virna Jandiroba.

Mackenzie Dern | „Stop“ kadras

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre įspūdingą kovą pademonstravo Mackenzie Dern ir Virna Jandiroba.

REKLAMA
0

Penkių raundų titulinėje kovoje M. Dern iškovojo laisvąjį UFC svorio kategorijos iki 115 svarų čempionės diržą, pergalę iškovojusi vieningu teisėjų sprendimu (48-47 x 2, 49-46).

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Dern atliko net 249 tikslius smūgius, o V. Jandiroba – 208. V. Jandiroba sugebėjo 9 kartus parversti varžovę ir kontroliavo ją parteryje 9 min. 7 sek. M. Dern varžovę parvertė 2 sykius ir dominuojančią poziciją buvo užsiėmusi 3 min. 45 sek.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš maniau, kad padariau užtektinai, jog laimėčiau kovą, bet negalėjau būti tikra dėl teisėjų sprendimo. Dėl to labai norėjau užbaigti kovą nokautu arba skausmingu veiksmu, kad niekam nekiltų jokių abejonių“, – teigė M. Dern.

REKLAMA

Amerikietė interviu su Arieliu Helwani metu po akiniais nuo saulės slėpė patirtus veido sužalojimus. M. Dern pabrėžė, kad veido žaizdos yra niekis – anksčiau ji kovose patyrė daug rimtesnių sužalojimų.

„Dešinė alkūnė po kovos labai stipriai ištino, bet tai nėra didžiausia mano patirta trauma per karjerą. Taip, mano veidas nubrozdintas, bet tai irgi niekis. Narve viskas gali baigtis ir blogiau. Varžovė galėjo man sulaužyti nosį ar žandikaulį“, – sakė M. Dern.

REKLAMA
REKLAMA

M. Dern pabrėžė, kad ginti čempionės diržą norėtų prieš Weili Zhang arba Tatianą Suarez.

„Manau, kad net jei Weili pralaimės Valentinai, kova su ja vis tiek turėtų prasmę. Juk Weili yar buvusi pasaulio čempionė šioje kategorijoje. Kitas variantas – kova su Tatiana Suarez. Ji neseniai laimėjo kovą ir jei nugalėtų dar kokią varžovę, tai vėliau galėtų mesti man iššūkį. Manau, kad 2 pergalių serijos jai užtektų. Aš pati po 2 pergalių gavau titulinę kovą“, – teigė amerikietė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M. Dern praėjusią savaitę spaudos konferencijoje taip pat teko atsakyti į nejaukų klausimą apie savo figūros paslaptį. Vienam iš žurnalistų parūpo, kaip dažnai M. Dern daro pritūpimus ir kokį svorį naudoja.

„Taip, aš kasdien darau pritūpimus – nuo pirmadienio iki šeštadienio. Didelis svoris tam nereikalingas – užtenka ir kokių 30 kg. Svarbiausia yra dažnai pakartoti tą pratimą“, – atsakė M. Dern, o dalis MMA gerbėjų pasmerkė tokį klausimą uždavusį žurnalistą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų