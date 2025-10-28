Naujoji UFC čempionė Mackenzie Dern po kruvinos kovos prabilo apie veido sužalojimus ir ateities planus

Penkių raundų titulinėje kovoje M. Dern iškovojo laisvąjį UFC svorio kategorijos iki 115 svarų čempionės diržą, pergalę iškovojusi vieningu teisėjų sprendimu (48-47 x 2, 49-46).
M. Dern atliko net 249 tikslius smūgius, o V. Jandiroba – 208. V. Jandiroba sugebėjo 9 kartus parversti varžovę ir kontroliavo ją parteryje 9 min. 7 sek. M. Dern varžovę parvertė 2 sykius ir dominuojančią poziciją buvo užsiėmusi 3 min. 45 sek.
„Aš maniau, kad padariau užtektinai, jog laimėčiau kovą, bet negalėjau būti tikra dėl teisėjų sprendimo. Dėl to labai norėjau užbaigti kovą nokautu arba skausmingu veiksmu, kad niekam nekiltų jokių abejonių“, – teigė M. Dern.
Amerikietė interviu su Arieliu Helwani metu po akiniais nuo saulės slėpė patirtus veido sužalojimus. M. Dern pabrėžė, kad veido žaizdos yra niekis – anksčiau ji kovose patyrė daug rimtesnių sužalojimų.
„Dešinė alkūnė po kovos labai stipriai ištino, bet tai nėra didžiausia mano patirta trauma per karjerą. Taip, mano veidas nubrozdintas, bet tai irgi niekis. Narve viskas gali baigtis ir blogiau. Varžovė galėjo man sulaužyti nosį ar žandikaulį“, – sakė M. Dern.
M. Dern pabrėžė, kad ginti čempionės diržą norėtų prieš Weili Zhang arba Tatianą Suarez.
„Manau, kad net jei Weili pralaimės Valentinai, kova su ja vis tiek turėtų prasmę. Juk Weili yar buvusi pasaulio čempionė šioje kategorijoje. Kitas variantas – kova su Tatiana Suarez. Ji neseniai laimėjo kovą ir jei nugalėtų dar kokią varžovę, tai vėliau galėtų mesti man iššūkį. Manau, kad 2 pergalių serijos jai užtektų. Aš pati po 2 pergalių gavau titulinę kovą“, – teigė amerikietė.
M. Dern praėjusią savaitę spaudos konferencijoje taip pat teko atsakyti į nejaukų klausimą apie savo figūros paslaptį. Vienam iš žurnalistų parūpo, kaip dažnai M. Dern daro pritūpimus ir kokį svorį naudoja.
„Taip, aš kasdien darau pritūpimus – nuo pirmadienio iki šeštadienio. Didelis svoris tam nereikalingas – užtenka ir kokių 30 kg. Svarbiausia yra dažnai pakartoti tą pratimą“, – atsakė M. Dern, o dalis MMA gerbėjų pasmerkė tokį klausimą uždavusį žurnalistą.
A reporter at UFC media day asked Mackenzie Dern how often she squats 💀— Full Violence ™ (@Full_Violence) October 22, 2025
(via @ufc) pic.twitter.com/rOH7iyO0rT
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!