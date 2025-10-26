„Factory Fight Night“ Kaune – Manto Kondratavičiaus pergalė graplingo kovoje ir „Dymerio“ pergalė nokautu

Renginio organizatoriai, Donatas Uktveris ir Matas Stebuliauskas džiaugiasi, kad MMA kovotojai turi kovų, o renginio žiūrovai – išskirtinį reginį, nestandartinėje aplinkoje.
Renginio kulminaciją ir įspūdingą graplingo kovą turėjo lenkasKamilas Dzikovski ir neseniai kontraktą su UFC pasirašęs Mantas Kondratavičius, po kurios teisėjų sprendimu pergalę šventė Lietuvos kovotojas.
Įtikinamas pergales prieš užsienio kovotojus iškovojo ir kiti lietuviai – Mykolas Korsakovas, Klaidas Lukaševičius, Mantas Smailys, Marius Šeputis ir Alexandras Juzikas.
Šachmatų bokso čempionas Vladimiras „Dymer“ Agasaryan bokso kovoje antrajame raunde nokautavo Andrejų Golubevą.
Unikalus renginys į nestandartinę aplinką subūrė kovotojus iš Lenkijos, Brazilijos, Čekijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos, kad susikautų su pajėgiausiais MMA Lietuvos kovotojais.
Vakaro kovų rezultatai
1 kova: Karolina Komisaraitė ir Lijana Lipinskaitė (65 kg, kikboksas) – pergale džiaugėsi L. Lipinskaitė.
2 kova: Tadas Dirvanauskas ir Dovydas Sabonaitis (86 kg, kikboksas) – T. Dirvanauskas laimėjo jau pirmajame raunde.
3 kova: Vladimir „Dymer“ Agasaryan ir Andrejus Golubevas (90 kg, boksas) – antrajame raunde pergalę nokautu iškovojo V. Agasaryan.
4 kova: Kipras Raščius ir Tadas Slavinskas („Armored MMA Fight“) – „riterių kovą“ laimėjo T. Slavinskas.
5 kova: Martynas Banaitis ir Kuba Sosinski (90 kg, graplingas) – baigėsi lygiosiomis.
6 kova: Alexandras Juzikas ir Radek Štadler (61 kg, MMA) – pergalę po skausmingo veiksmo iškovojo A. Juzikas.
7 kova: Marius Šeputis ir Nikola Večerina (66 kg, MMA) – nugalėjo M. Šeputis.
8 kova: Mantas Smailys ir Warlen Lopes (66 kg, MMA) – po įtemptos kovos triumfavo M. Smailys
9 kova: Klaidas Lukaševičius ir Darijan Belančič (70 kg, MMA) – kovą laimėjo K. Lukaševičius.
10 kova: Adi Duraković ir Mykolas Korsakovas (66 kg, MMA) – kovą jau pirmame raunde laimėjo M. Korsakovas.
11 kova: Mantas Kondratavičius – Kamilas Dzikovski (graplingas) – kovą teisėjų sprendimu laimėjo M. Kondratavičius.
Nestandartinė kova ir iššūkis žiūrovams
Renginio žiūrovai tapo ir nestandartinės kovos stebėtojais, nes pirmą kartą kovams skirtame narve norintieji galėjo stoti į imtynių dvikovą prieš patį organizatorių ir kovotoją Matą Stebuliauską pagal graplingo taisykles. Tam, kuris atsilaikys prieš M. Stebuliauską, atiteks piniginis prizas. Iš užsiregistravusių į šį iššūkį žiūrovų buvo pakviestas Ridas Nominaitis, kuris atsilaikė dvi minutes ir laimėjo 500 eurų vertės „Knock Down Wear“ kuponą.
