A lygos turo anonsas: „Riteriai“ gali nustumti alytiškius nuo prarajos

Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Spalio 26 dieną, 14 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1, 1:2, 0:2.
Sostinės klubas demonstruoja geriausią atkarpą šiame sezone.
Gintauto Vaičiūno treniruojama komanda per pastarąsias trejas rungtynes nepraleido nė vieno įvarčio ir yra labai arti to, jog užsitikrintų 9-ąją vietą. Tą „Riteriai“ galėtų pasiekti jau sekmadienį, jeigu iškovos pergalę. Trijų vidurio gynėjų išsidėstymas tapo stabilus, o startinis vienuoliktukas beveik nesikeičia. Į jį po diskvalifikacijos sugrįš Meinardas Mikulėnas, tačiau dvikovoje Panevėžyje priverstinis keitimas buvo atliktas Arvydui Novikovui. Jau kurį tarpusavio mačai vyksta gana rezultatyviai, tačiau sekmadienį dėl vilniečių atsargaus žaidimo galima tikėtis klampios kovos.
Įvertinus tai, jog 33-iajame ture susitiks du varžovai, kuriuos „Banga“ dar teoriškai gali pasivyti, gargždiškiai taip pat sostinėje neatsipalaiduos. To apraiškų visiškai nebuvo Saulės mieste – Davido Afonso kariauna pasiekė kiek netikėtą pergalę. Sezonui artėjant finišo link, gargždiškių gretos gausėja, nes į rikiuotę grįžta traumas išsigydę svarbūs futbolininkai. Jeigu „Banga“ antrą sykį šiame sezone svečiuose įveiks „Riterius“, kova dėl 6–7 vietos gali užsitęsti iki paskutinio turo.
Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Spalio 26 dieną, 16 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:1, 1:0.
Telšiškiai šiame sezone prieš „Panevėžį“ rungtyniauja sėkmingai.
„Džiugas“ pastaraisiais turais gana retai skina pergales, o žaidžiant savo sirgalių akivaizdoje ir toliau išlieka įveikęs tik dvi apatines komandas. Tiek šis faktas, tiek šią savaitę patirtas triuškinamas pralaimėjimas Raudondvaryje kels telšiškiams papildomą motyvaciją. Be to, tai yra geriausias šansas perimti iniciatyvą lenktynėse dėl 6-osios vietos, nuo kurios Andriaus Lipskio kariauna atsilieka tašku. Šeimininkams dėl diskvalifikacijos negalės padėti vidurio gynėjas Bacary Sane.
„Panevėžys“ taip pat nespindi tiek žaidimu, tiek motyvacija. Aukštaitijos sostinės atstovai svečiuose laimėjimu nesidžiaugė jau beveik tris mėnesius ir tai neleido pasigrumti dėl vietos pirmame penkete. Po pastarojo rinktinių lango rungtynėms nėra registruojamas Ariagneris Smithas, jo vietą užimantis Marko Bačaninas žaidžia gana nestabiliai. Nuo 2024 metų „Panevėžys“ tarpusavio akistatose džiaugėsi tik viena pergale, pagerinti šią statistiką dabartinėmis aplinkybėmis Telšiuose bus labai sudėtinga.
Vilniaus „Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Spalio 26 dieną, 18.25 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:0, 2:2.
Sekmadienio dvikova iš sostinės bus transliuojama LRT Plius kanalu.
„Žalgiris“ po skaudžių lygiųjų Alytuje reabilitavosi nepriekaištingai ir svečiuose patiesė čempioną. Vilniečiai tašku lenkia marijampoliečius, o pergalė sekmadienį visiškai užgožtų Saulės miesto atstovų iliuzijas pakovoti dėl bronzos. Puolėjas Liviu Antalis rezultatyvių mačų seriją pratęsė iki šešių, puikiu ritmu žengia Motiejus Burba. 2025 metų sezone „Žalgiriui“ nepavyko nugalėti tik FA „Šiauliai“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ komandų – ketvirtame rate dar įmanoma pataisyti šią situaciją.
Dainio Kazakevičiaus treniruojami futbolininkai gana netikėtai nusileido „Bangai“ – galimybės pasiekti bronzą yra minimalios. Šiauliečiams būtina nugalėti Vilniuje bei tikėtis Marijampolės „Sūduvos“ prarastų taškų. Didžiausios problemos – prie savo vartų, kadangi FA „Šiauliai“ yra gana ryškiai trečia blogiausiai besiginanti čempionato komanda. Sekmadienį bus išties sunku išsaugoti savo vartus „sausus“, nes dėl diskvalifikacijų aikštėje nepasirodys Benny bei Martynas Dapkus.
Marijampolės „Sūduva“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 27 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:0, 1:1.
Čempionai susitiks su neparankiausiu šio sezono varžovu.
Praėjusiame ture „Sūduva“ žengė „Žalgirio“ pėdomis, pasiekė pergalę ir nuo vilniečių vis dar atsilieka tašku. Prieš dvikovą su čempionu marijampoliečiai žinos padėtį turnyro lentelėje, ar laimėjimas namuose leistų sugrįžti į 3-iąją vietą. Vyr. treneris Donatas Vencevičius negalėjo verstis Titu Milašiumi bei Maksymu Pyrogovu, tačiau esminis žaidėjų branduolys yra pasiruošęs ir bus labiau motyvuotas negu pirmadienio oponentas. Po šio turo „Sūduva“ gali užsitikinti mažiausiai 4-ąją vietą.
„Kauno Žalgiris“ atšventė pirmąjį klubo istorijoje čempiono titulą ir dar turės sužaisti trejas nieko nelemiančias rungtynes. Vis dėlto motyvacijos prieš marijampoliečius galima rasti kiek daugiau. Tai – vienintelis varžovas, kurio šiame sezone įveikti nepavyko, maža to, jam buvo nusileista ir taurės varžybose. Visą šį sezoną strategas Eivinas Černiauskas disponavo labai gilia sudėtimi, tad paskutinė trijų mačų atkarpa yra gera proga atlikti rotacijas – galbūt gimtajame mieste nuo pirmųjų minučių rungtyniaus Tautvydas ir Ernestas Burdzilauskai.
Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 27 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3, 2:2, 1:0.
Dainaviečiai savo padėtį aiškiau žinos po sekmadienio dvikovos Vilniuje.
„Dainava“ ilgą laiką nesidžiaugė pergale, o netikėtai produktyvus „Riterių“ iššovimas pasiekti 9-ąją vietą pavertė minimaliomis. Alytiškiai nuo varžovų atsilieka 7 taškais, tad spręsti situaciją paskutiniojo turo tarpusavio mače reikia surinkti bent 4 taškus ir tikėtis oponento nesėkmių. Net vilniečiams ir nelaimėjus sekmadienį, Mergeno Orazovo kariaunos pralaimėjimas reikštų 10-ąją vietą bei nusileidimą į Pirmą lygą. Pagrindinio vartininko rolę vėl turėtų užimti Volodymyras Krynskis, po diskvalifikacijos sugrįš kovingasis Denis Ževžikovas.
Svarbi mėlynai baltų pergalė prieš „Džiugą“ leido kiek lengviau atsikvėpti. Vis dėlto, norint kuo anksčiau užsitikrinti vietą tarptautinėse varžybose, „Hegelmann“ futbolininkai sieks pergalės. Maža to, per paskutinius du turus tektų grumtis su 3-iąją bei 4-ąją vietas užimančiais varžovais. Pirmadienį Alytuje svečiai gali būti kiek nukraujavę, kadangi pastarojo mačo geriausias žaidėjas Leo Ribeiro susižeidė ranką. Brazilo ilgesnė netektis, nepasiekus gero rezultato Alytuje, gali skaudžiai atsiliepti.
