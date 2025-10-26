Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė neprilygo čekėms

2025-10-26 05:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 05:40

Lietuvos merginų U19 rinktinė penktadienį pratęsė pasirodymą Čekijoje vykstančiame Europos merginų čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų U19 rinktinė penktadienį pratęsė pasirodymą Čekijoje vykstančiame Europos merginų čempionato atrankos turnyre.

REKLAMA
0

Antroje dvikovoje lietuvaitės 0:5 (0:3) pralaimėjo turnyro šeimininkėms čekėms. Priminsime, kad pirmame susitikime mūsiškės skaudžiai 0:5 nusileido Vengrijos komandai, o pasirodymą turnyre užbaigs pirmadienio dvikova su Moldova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, kad komandos tarpusavyje sužais po sykį, daugiausiai taškų surinkusi komanda iškovos kelialapį į A divizioną ir kitą pavasarį pratęs kovą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą, kuris kitų metų vasarą vyks Bosnijoje ir Hercegovinoje.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio susitikime šeimininkės į pagrindinius klausimus atsakė dar pirmame kėlinyje. Jo metu į Lietuvos rinktinės vartus krito trys įvarčiai.

REKLAMA

Po pertraukos šeimininkės pasižymėjo dar du kartus, iškovojo užtikrintą pergalę ir pirmadienį akistatoje su Vengrija kovos dėl pirmos vietos grupėje ir tiesioginio kelialapio į aukštesnį divizioną.

Europos merginų U19 čempionato atranka

Čekija – Lietuva 5:0 (3:0);

FC „Chomutov“ stadionas, Chomutovas; teisėja – Lizzy Van Der Helm (Nyderlandai)

Įvarčiai: 5 min. Eliška Truksová, 14 min, Kristyna Bartošová, 35 min. Denisa Rancová, 59 min. Andrea Gajdušková, 82 min. Diana Šafářová (Čekija).

REKLAMA
REKLAMA

Įspėta: 89 min. Laura Grucytė (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Aivė Andriuškevičiūtė, Austėja Jokubaitytė, Jotvilė Šapaitė, Ugnė Jonelytė (58 min. Patricija Penkauskaitė), Laura Grucytė, Elena Ostrauskaitė, Estela Tamošauskaitė (78 min. Augustė Augėnaitė), Agata Kairytė (86 min. Elzė Kiškūnaitė), Justina Blaževičiūtė (86 min. Austėja Pocevičiūtė), Miglė Grauslytė (58 min. Emilija Grauslytė).

Atsargoje: Karina Galdikaitė, Julija Melaikytė, Marta Lipnickaitė.

**********

Likęs rinktinės tvarkaraštis:

Spalio 27 diena (pirmadienis)

15.00 val. Moldova – Lietuva

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų