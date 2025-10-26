Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė neprilygo čekėms

Antroje dvikovoje lietuvaitės 0:5 (0:3) pralaimėjo turnyro šeimininkėms čekėms. Priminsime, kad pirmame susitikime mūsiškės skaudžiai 0:5 nusileido Vengrijos komandai, o pasirodymą turnyre užbaigs pirmadienio dvikova su Moldova.
Priminsime, kad komandos tarpusavyje sužais po sykį, daugiausiai taškų surinkusi komanda iškovos kelialapį į A divizioną ir kitą pavasarį pratęs kovą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą, kuris kitų metų vasarą vyks Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Penktadienio susitikime šeimininkės į pagrindinius klausimus atsakė dar pirmame kėlinyje. Jo metu į Lietuvos rinktinės vartus krito trys įvarčiai.
Po pertraukos šeimininkės pasižymėjo dar du kartus, iškovojo užtikrintą pergalę ir pirmadienį akistatoje su Vengrija kovos dėl pirmos vietos grupėje ir tiesioginio kelialapio į aukštesnį divizioną.
Europos merginų U19 čempionato atranka
Čekija – Lietuva 5:0 (3:0);
FC „Chomutov“ stadionas, Chomutovas; teisėja – Lizzy Van Der Helm (Nyderlandai)
Įvarčiai: 5 min. Eliška Truksová, 14 min, Kristyna Bartošová, 35 min. Denisa Rancová, 59 min. Andrea Gajdušková, 82 min. Diana Šafářová (Čekija).
Įspėta: 89 min. Laura Grucytė (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Aivė Andriuškevičiūtė, Austėja Jokubaitytė, Jotvilė Šapaitė, Ugnė Jonelytė (58 min. Patricija Penkauskaitė), Laura Grucytė, Elena Ostrauskaitė, Estela Tamošauskaitė (78 min. Augustė Augėnaitė), Agata Kairytė (86 min. Elzė Kiškūnaitė), Justina Blaževičiūtė (86 min. Austėja Pocevičiūtė), Miglė Grauslytė (58 min. Emilija Grauslytė).
Atsargoje: Karina Galdikaitė, Julija Melaikytė, Marta Lipnickaitė.
Likęs rinktinės tvarkaraštis:
Spalio 27 diena (pirmadienis)
15.00 val. Moldova – Lietuva
