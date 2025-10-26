Tomas Ražanauskas po pergalingo pusfinalio: „Kalbant apie atsidavimą ir kovingumą – nėra priekaištų“

Jo pusfinalyje Tomo Ražanausko auklėtinės 1:0 nugalėjo Farerų Salų komandą, o tai reiškia, kad pirmadienį lietuvės finale žais su Latvijos rinktine.
Rungtynės Raudondvario stadione startuos 18 valandą, įėjimas į jas bus nemokamas.
Po susitikimo rungtynes reziumavo T. Ražanauskas.
„Dėl rezultato, tai esu labai patenkintas, bet kaip patys matėte, tai buvo labai nervingos rungtynės. Ko galbūt pasigedau iš mūsų merginų, tai galbūt kokybės, nes tikrai galėjo geriau ir tikrai moka tai daryti. Kažkodėl tai nepavyko, galbūt jautėsi toks jaudulys, nes visos norėjo laimėti.
Pernai pralaimėjo prieš Farerų salas, tai nusiteikimas buvo tikrai geras, jos tikrai norėjo pasiekti revanšą. Kas liečia atsidavimą, kovingumą – niekam nėra priekaištų. Reikia pagerinti kokybę su kamuoliu, visus tuos dalykus, kurie suteiktų ramybės, jog nereiktų iki paskutinės minutės kovoti“, – akcentavo rinktinės treneris.
Lietuvos moterų A lygos sezonas jau eina į pabaigą, o tai, trenerio teigimu, atsiliepia ir futbolininkių fizinei formai.
„Tai pasako ir apie fizinę žaidėjų būklę. Sezono pabaiga, nėra lengva. Įsivėlėme kažkur, jos žaidžia pereidamos į atakas, žinojome, kad jų stiprybė ir skirstyti kamuolius. Varžovės buvo maža šalis, bet tai nereiškia, kad čia išeisime ir lengvai įveiksime.
Visi laukėme tikrai sunkių rungtynių, tokios jos ir buvo, bet kartais pritrūko ir fiziškumo. Norėtųsi tą pagerinti, galbūt tos pačios A lygos toks intensyvumas, kad tarptautiniame lygyje ne viskas visada viską atitinka.
Irgi, gal ne visos merginos žaidžia pirmais numeriais savo komandose, tai tą reikėtų pagerinti, taip pat, reiktų daugiau tarptautinių rungtynių. Paskutinį kartą kartu žaidėme birželio pradžioje, tai, kaip suprantate, keturi mėnesiai su puse ir vėl susirinkti, tai tikrai daug reikia dirbti, o laiko nėra. Keturios treniruotės ir einame žaisti“, – mintimis dalinosi strategas.
Pasisakė jis ir apie būsimas finalo varžoves latves.
„Kiek teko šiandien žiūrėti jų rungtynes, fiziškai taip pat stiprios, spaudžia aukštai, irgi bando duoti spaudimą. Aš manau, kad čia visos komandos yra panašios, lygis visų, daugiau mažiau, tikrai vienodas, todėl daug ką lems nusiteikimas, noras laimėti. Šitie faktoriai ir bus lemtingi, o dabar svarbu atsistatyti ir pasiruošti pirmadienio rungtynėms“, – kalbėjo T. Ražanauskas.
Jo teigimu, finale, norint laimėti taurę, reikėtų kiek pagerinti keletą esminių dalykų.
„Norėtųsi daugiau ir ramesnio kamuolio palaikymo, kaip ir buvo tokių progų nemažai, bet kažkur vėl perskubame, ne iki galo išpildome galimybę, kurią galėtume paversti įvarčiu“, – baigė treneris.
