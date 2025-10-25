Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Simaitis jungiasi prie „AG Football Agency“: „Tikslas – tapti didžiausiais regione“

2025-10-25 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 19:30

„AG Football Agency“ praneša apie naują komandos papildymą – prie futbolo agentūros jungiasi ilgametę patirtį futbole sukaupęs Tadas Simaitis. Buvęs profesionalus futbolininkas, sporto direktorius ir agentas savo žinias bei ryšius nuo šiol panaudos „AG Football Agency“ komandos gretose, padėdamas žaidėjams siekti aukščiausių tikslų.

Tadas Simaitis ir Alanas Gulbinas

„AG Football Agency" praneša apie naują komandos papildymą – prie futbolo agentūros jungiasi ilgametę patirtį futbole sukaupęs Tadas Simaitis. Buvęs profesionalus futbolininkas, sporto direktorius ir agentas savo žinias bei ryšius nuo šiol panaudos „AG Football Agency" komandos gretose, padėdamas žaidėjams siekti aukščiausių tikslų.

0

„Beveik du dešimtmečius praleidau profesionaliame futbole – iš pradžių kaip žaidėjas, vėliau kaip sporto direktorius. Šiandien savo patirtį ir ryšius panaudoju tam, kad padėčiau žaidėjams atrasti tinkamiausius karjeros kelius ir pasiekti savo tikslus futbole“, – kalbėjo Tadas Simaitis.

Pasak jo, prie „AG Football Agency“ prisijungti paskatino agentūros profesionalumas, aiškios vertybės ir ambicinga komanda.

„AG Football Agency“ yra sėkmingiausiai dirbanti agentūra Lietuvoje, turinti aiškias vertybes, dideles ambicijas ir komandą, kuri gali viską pasiekti. Didelių ambicijų nestokoju ir aš – mūsų bendras susitelkimas dirbti dėl žaidėjų leis viską atlikti dar kokybiškiau ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Sieksiu toliau plėsti agentūros vardo žinomumą tarptautiniu mastu. Tuo pačiu mano tikslas – dar aktyviau padėti Lietuvos futbolininkams vystyti savo karjeras, tapti labiau matomiems ir pasiekti aukštesnį profesionalumo lygį. Laukia daug įdomių dalykų“, – teigė T. Simaitis.

Tuo tarpu „AG Football Agency“ įkūrėjas A. Gulbinas pabrėžia, kad sprendimas pasikviesti T. Simaitį į komandą buvo natūralus žingsnis.

„Apie komandos papildymą galvojame jau kurį laiką – svarstėme net ir bendradarbiavimo galimybes su užsienio kolegomis. Vis tik, įsivestinus tai, kad su Tadu dirbome dar jam būnant sporto direktoriumi „Riterių“ klube, o vėliau – jau tapus agentu, buvo akivaizdu, jog mūsų darbo etika, tikslai ir požiūris į atstovavimą žaidėjams sutampa. Tai puikiai dera su agentūros filosofija ir ilgalaikiais tikslais“, – kalbėjo A. Gulbinas.

Pasak A. Gubino, Tado prisijungimas leis užtikrinti dar aukštesnę paslaugų kokybę ir plėsti agentūros veiklą už Lietuvos ribų.

„Vienas agentas negali kokybiškai atstovauti dideliam skaičiui žaidėjų, todėl Tadas yra puikus papildymas, kuris leis agentūrai suteikti aukščiausio lygio paslaugas platesniam žaidėjų ratui. Jis turi didelę patirtį dirbant su užsienio klubais, todėl tikimės ne tik praplėsti atstovaujamų žaidėjų sąrašą, bet ir suteikti daugiau galimybių esamiems žaidėjams išvykti į užsienį bei padidinti tarptautinių perėjimų skaičių“, – apie ateities planus kalbėjo A. Gulbinas.

Su Tado Simaičio prisijungimu agentūroje dabar dirba trys licencijuoti FIFA agentai. Tai, anot A. Gulbino, suteiks dar daugiau kompetencijos ir tarptautinio matomumo „AG Football Agency“ klientams.

„Agentūros tikslas išlieka tas pats – Baltijos šalyse sukurti agentūrą, kuri savo produktais ir paslaugų kokybe nenusileistų didžiosioms pasaulio agentūroms. Tadas Simaitis koncentruosis ne tik į lietuvius, bet ir į užsienio žaidėjus. Norime, kad mūsų klientai jaustųsi užtikrinti, jog visais karjeros klausimais rūpinamės mes, o jie gali koncentruotis į vieną svarbiausią dalyką – futbolą“, – pabrėžė A. Gulbinas.

Į viršų