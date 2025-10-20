Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Smurto protrūkis Izraelyje: dėl susirėmimų ir pirotechnikos atšauktas Tel Avivo derbis

2025-10-20 10:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 10:47

Tel Avivo derbis tarp „Hapoel“ ir „Maccabi“ futbolo komandų buvo atšauktas sekmadienį po to, kai įvyko smurtiniai susirėmimai tarp sirgalių, į juos buvo priversta įsikišti ir policija.

Sirgaliai (X nuotr.)

Tel Avivo derbis tarp „Hapoel" ir „Maccabi" futbolo komandų buvo atšauktas sekmadienį po to, kai įvyko smurtiniai susirėmimai tarp sirgalių, į juos buvo priversta įsikišti ir policija.

1

Būtent policijos atstovai patarė atšaukti Izraelio „Premier“ lygos rungtynes. Pranešama, kad prieš mačą aplink „Bloomfield“ stadioną, kuriuo dalijasi abu klubai, kilo neramumai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad sužeisti 37 sirgaliai ir 5 policijos pareigūnai, sulaikyta 40 asmenų. Du sužeistieji – vaikai, į kuriuos pataikė mesta dūminė granata, skelbiama, kad nepilnamečiai apdegė.

„The Jerusalem Post“ pranešė, kad rungtynės „buvo atšauktos po to, kai policija nustatė, jog sąlygos stadione yra nesaugios“, o sirgaliai „aktyviai naudojo pirotechniką, įskaitant fejerverkus ir dūminių dūmines granatas“.

Tiesa, pačiame Izraelyje iškart po sprendimo rungtynių nežaisti kilo susiskaldymas – „Walla“ portalo politikos aktualijų žurnalistas Benas Caspitas atvirai svarstė, jog taip pasielgta siekiant Nacionalinio saugumo ministro keršto „Hapoel“ stovyklai.

Stebimasi, kad rungtynės buvo atšauktos ne kilus pirmiesiems neramumams šalia stadiono, o prieš pat rungtynių pradžią, kai abiejų komandų sirgaliai vaizdiniam palaikymui pasitelkė solidų kiekį pirotechnikos.

Pranešama, jog didieji neramumai kilo jau po to, kai derbį policija atšaukė.

Šis incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Birmingamo saugumo patariamoji grupė nusprendė, jog „Maccabi“ sirgaliams nebus leidžiama dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiose Europos lygos rungtynėse prieš „Aston Villa“.

 

 

