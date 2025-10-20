Smurto protrūkis Izraelyje: dėl susirėmimų ir pirotechnikos atšauktas Tel Avivo derbis

Būtent policijos atstovai patarė atšaukti Izraelio „Premier“ lygos rungtynes. Pranešama, kad prieš mačą aplink „Bloomfield“ stadioną, kuriuo dalijasi abu klubai, kilo neramumai.
Skelbiama, kad sužeisti 37 sirgaliai ir 5 policijos pareigūnai, sulaikyta 40 asmenų. Du sužeistieji – vaikai, į kuriuos pataikė mesta dūminė granata, skelbiama, kad nepilnamečiai apdegė.
A police officer accidentally ran over a child fan of Hapoel during riots outside Bloomfield Stadium. pic.twitter.com/myxF8RjBud— Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) October 19, 2025
„The Jerusalem Post“ pranešė, kad rungtynės „buvo atšauktos po to, kai policija nustatė, jog sąlygos stadione yra nesaugios“, o sirgaliai „aktyviai naudojo pirotechniką, įskaitant fejerverkus ir dūminių dūmines granatas“.
A derby match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv has been called off in Israel because the police didn't deem it safe. pic.twitter.com/Xe6Hq0KRXp— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 19, 2025
Tiesa, pačiame Izraelyje iškart po sprendimo rungtynių nežaisti kilo susiskaldymas – „Walla“ portalo politikos aktualijų žurnalistas Benas Caspitas atvirai svarstė, jog taip pasielgta siekiant Nacionalinio saugumo ministro keršto „Hapoel“ stovyklai.
Maccabi fans were hunting Hapoel fans in the streets of Tel Aviv after the game was called off.pic.twitter.com/sX09Wwo5VS— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 20, 2025
Stebimasi, kad rungtynės buvo atšauktos ne kilus pirmiesiems neramumams šalia stadiono, o prieš pat rungtynių pradžią, kai abiejų komandų sirgaliai vaizdiniam palaikymui pasitelkė solidų kiekį pirotechnikos.
Nine people have been arrested after "violent riots" cancelled Tel Aviv's football derby between Hapoel and Maccabi, according to Israeli police.
Police added dozens of smoke grenades and pyrotechnic devices were thrown, injuring 13 civilians and three police officers. pic.twitter.com/CjWo92VZhRREKLAMA— Sky News (@SkyNews) October 20, 2025
Pranešama, jog didieji neramumai kilo jau po to, kai derbį policija atšaukė.
Šis incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Birmingamo saugumo patariamoji grupė nusprendė, jog „Maccabi“ sirgaliams nebus leidžiama dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiose Europos lygos rungtynėse prieš „Aston Villa“.
