  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Micičiaus vedama „Hapoel“ iškovojo pergalę prieš „Valencia“

2025-10-15 23:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 23:47

Eurolygoje pergalę iškovojo Tel Avivo „Hapoel“ (3/1) klubas, kuris 100:93 (27:18, 22:29, 31:23, 20:23) išvykoje nugalėjo Valensijos „Valencia“ (2/2) krepšininkus.

0

Dėl saugumo šis mačas vyko be žiūrovų.

Rungtynes daug geriau pradėjo „Hapoel“, kuri po Elijah Bryanto baudų įgijo dviženklį pranašumą – 17:7. Iki pirmojo kėlinio pabaigos svečių persvara aptirpo minimaliai – 27:18.

Tel Avivo klubas buvo įgijęs vėl dviženklį pranašumą (40:30), tačiau pirmąją rungtynių pusę sėkmingiau užbaigė „Valencia“ ir sumažino atsilikimą iki 2 taškų – 47:49.

Po pertraukos darbo ėmėsi Vasilije Micičius ir po jo tritaškio skirtumas vėl augo – 62:52. Dešimties taškų pranašumą svečiai išlaikė iki kėlinio pabaigos – 80:70.

Įpusėjus lemiamam ketvirčiui komandas skyrė 11 taškų (91:80), bet tritaškį realizavo Kameronas Tayloras – 83:91. Netrukus O.Moore’as sumažino skirtumą dar labiau (89:91), o M.Costello pridėjo vieną baudą – 90:91. Tritaškį pataikė Chrisas Jonesas (94:90), tačiau O.Moore’as vėl mažino skirtumą – 93:96. Vis tik pergalės svečiai neišleido ir pasiekė šimto taškų ribą – 100:93.

V.Micičius sužaidė geriausias rungtynes šiame sezone. Serbas pelnė 22 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.

„Hapoel“: Vasilije Micičius 22 (6 rez. per.), Antonio Blakeney 17 (5/8 trit.), Elijah Bryantas 16 (6 atk. kam.), Chrisas Jonesas (8 rez. per.) ir Johnathanas Motley po 14.

„Valencia“: Omari Moore’as 22 (3/5 trit.), Dariusas Thompsonas (8 rez. per.) ir Nathanas Reuversas po 13, Nealas Sako 11, Brancou Badio 10.

