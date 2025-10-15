„Real“ po sunkaus finišo įveikė „Partizan“ ir pratęsė pergalių seriją tarpusavio mūšiuose

Karališkasis klubas namie nugalėjo Belgrado „Partizan“ (2/2) – 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30).
Anksti į priekį truktelėjęs „Real“ nerimauti galėjo nebent dėl žaidėjų sveikatos – Walteris Tavaresas susižeidė akį, bet tęsė itin efektyvų pasirodymą.
Likus žaisti šešias minutes Madrido klubas dar pirmavo 19 taškų (80:61), tačiau ankstyvas atsipalaidavimas virto varžovų spurtu. „Partizan“ prapliupo tritaškiais ir prisitraukė iki kovinio atstumo (80:84).
Vis dėlto šeimininkai laiko atgijo – Trey’aus Lyleso metimai ir Theo Maledono tritaškis leido išlaikyti iniciatyvą iki finalinės sirenos.
Simboliškai Eurolygoje debiutavo Miikka Muurinenas – 18-metis suomis per pusketvirtos minutės spėjo pramesti tritaškį bei liko su neigiamu naudingumo balu. Sėsdamas ant suolo jaunuolis gavo Željko Obradovičiaus pylos.
„Partizan“ pralaimėjo jau aštuntąjį šių klubo tarpusavio mačą paeiliui.
Penktadienį abu klubai sutiks lietuvius – dvigubą savaitę „Real“ baigs svečiuose pas kitą Belgrado „Crvena Zvezda“ su Donatu Motiejūnu, „Partizan“ lankys Vitorijos „Baskonia“ su Tadu Sedekerskiu.
„Real“: Walteris Tavaresas 19 (8 atk. kam., 7/8 dvitaškių, 27 naud. bal.), Trey’us Lylesas 17 (5 atk. kam.), Theo Maledonas 16, Chuma Okeke 14 (5 atk. kam., 4/6 tritaškių), Mario Hezonja 12 (2/6 tritaškių, 5 atk. kam.).
„Partizan“: Jabari Parkeris 23 (3/5 tritaškių), Vanja Marinkovičius 13 (3/6 tritaškių), Dylanas Osetkowskis (6 atk. kam.) ir Duane’as Washingtonas (3/5 tritaškių) po 11, Carlikas Jonesas 10.
