Grigonio atstovaujama „Panathinaikos“ įveikė ASVEL

Pirmojo kėlinio pradžioje vyko lygi kova ir sužaidus 5 minutes ASVEL netgi buvo priekyje (12:11), tačiau ketvirčio pabaigoje Kendrickas Nunnas ir Richaunas Holmesas patraukė šeimininkus – 26:19.
Antrojo kėlinio metu ASVEL buvo sumažinę atsilikimą iki minimalaus (34:35), bet kėlinio galą vėl sėkmingiau žaidė PAO ir į pertrauką išsinešė 9 taškų pranašumą – 48:39.
Po pertraukos Jerianas Grantas didino skirtumą iki 13 taškų (56:43), bet netrukus skirtumas vėl tapo vienženklis – 49:58. Po trijų kėlinių PAO pirmavo 68:60.
VAUTIER throws it down over Jerian Grant! 😤😤@LDLCASVEL big man @bastien_vautier adds his name to the score sheet in style! #MotorolaMagicMoments @Moto pic.twitter.com/1xDeOyk7lq— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025
Lemiamo ketvirčio metu Davido Lighty tritaškis mažino skirtumą iki 3 taškų (69:72), tačiau vėl ryškus buvo R.Holmesas – 78:72. Skirtumas mažėjo po G.Watsono tritaškio (75:78), tačiau PAO vėl didino atotrūkį – 82:75. Nors svečiai vėl priartėjo, bet Atėnų komanda pergalės neišleido – 91:85.
M.Grigonis per 10 minučių pelnė 3 taškus (0/1 dvit.,, 1/1 trit.), kartą prasižengė ir surinko 1 naudingumo balą.
Geriausią pasirodymą kol kas Eurolygoje surengė gimtadienį švenčiantis R.Holmesas, kuris pelnė 24 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 26 (6 rez. per.) Richaunas Holmesas 24 (10 atk. kam.) Kendrickas Nunnas (6 rez. per.), Cedi Osmanas 12 (2/5 trit.), Konstantinos Mitoglou 6.
ASVEL: Nando De Colo 18 (7 rez. per.), Davidas Lighty 13 (3/4 trit.), Glynnas Watsonas ir Melvinas Ajinca po 10.
