Zverevo nesėkmė brangiausiame Saudo Arabijos teniso turnyre: už 59 minutes korte – 1,5 mln. JAV dolerių

Pirmajame ketvirtfinalyje amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) vos per 59 minutes 6:3, 6:4 nugalėjo vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Amerikietis mačą pradėjo spurtu 3:0 ir persvarą išlaikė, nors A. Zverevas septintajame geime turėjo 3 „break pointus“. Antrajame sete T. Fritzas irgi anksti atitrūko (3:1), o A. Zverevas vėliau realių progų atsitiesti nebeturėjo.
Kiekvienas tenisininkas vien už dalyvavimą turnyre gavo po 1,5 mln. JAV dolerių. Galima nesunkiai paskaičiuoti, kad A. Zverevas už kiekvieną minutę korte uždirbo po 25,424 tūkst. JAV dolerių.
Kitame ketvirtfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) 6:2, 6:3 įveikė graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-24), kuris šiame turnyre užėmė traumą patyrusio brito Jacko Draperio (ATP-9) vietą. Mačas truko 75 minutes.
S. Tsitsipas jau pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją, o antrajame nerealizavo dviejų „break pointų“. Vėliau J. Sinneris spurtą pratęsė iki 5:0 ir galėjo įteikti varžovui „riestainį“, bet šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrąjį setą italas pradėjo nuo 3 laimėtų geimų paeiliui. Vėliau S. Tsitsipas realizavo vieną „break pointą“ ir kiek priartėjo (3:2). Visgi, daugiau galimybių vienu tašku laimėti varžovo padavimų seriją graikas neturėjo, o J. Sinneris devintajame geime graiko padavimų metu užbaigė mačą.
Pusfinalyje T. Fritzas žais su ispanu Carlosu Alcarazu (ATP-1), o J. Sinneris – su serbu Novaku Djokovičiumi (ATP-5). Arabai šiame turnyre nusižengė įprastai tenisininkų skirstymo tvarkai ir iš karto suteikė vietą N. Djokovičiui pusfinalyje, kad šis turėtų daugiau laiko atsistatyti po alinančio turnyro Kinijoje.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 13,5 mln. JAV dolerių. Nugalėtojas gaus 6 mln. JAV dolerių, o visi kiti žaidėjai – po 1,5 mln.
