  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Skaudžiausią rungtynių aspektą išskyręs G.Žibėnas: šiandien tai žudė mus

2025-10-15 22:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 22:51

Vilniaus „Rytas“ sugėrė pirmąją nesėkmę FIBA Čempionų lygoje.

G.Žibėnas iš Vokietijos grįžta be pergalės (FIBA nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ sugėrė pirmąją nesėkmę FIBA Čempionų lygoje.

0

Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 83:92 nusileido Heidelbergo „MLP Academics“ klubui.

Po pralaimėtų rungtynių spaudos konferencijoje apsilankė trumpam į gimtąją šalį grįžęs Kay’us Bruhnke. 12 taškų pelnęs vokietis rado ir teigiamų „Ryto“ žaidimo aspektų.

„Sveikinimai Heidelbergui, puikiai sukovotos rungtynės. Manau, kad iš esmės kovėmės gerai, buvo momentų, kai galėjome būti geresni, nediskutuoti su arbitrais. Maži dalykai. Apskritai žaidėme fiziškai, tik turime geriau dalintis kamuoliu. Buvo gera kova, bet Heidelbergo ekipa buvo geresnė“, – teigė puolėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu G.Žibėnas labiau pabrėžė neigiamus pasirodymo akcentus.

„Sveikinimai varžovams, jie nusipelnė pergalės. Jei atvirai, puolime neradome balanso, nejudinome kamuolio į baudos aikštelę ir iš jos. Jei trys mano aukštaūgiai išmeta tik dešimt metimų, puolimo balansą aikštėje rasti labai sunku. Tuo pačiu – taškai po klaidų. Jei praleidi daugiau nei dvidešimt, varžytis tokiame lygyje tampa labai sunku. Šiandien tai žudė mus“, – tikino strategas.

„Rytas“ į pergalių kelią tarptautiniame fronte grįžti sieks trečiojo turo namų maču prieš Patrų „Promitheas“.

