„Rallye du Maroc“ varžybose savo kaistančiam bagiui lietuviai paaukojo visą geriamą vandenį

Trečiąją „Rallye du Maroc“ dieną dalyvių laukė 323 kilometrų distancija ir vos 3 km pervažiavimas. Lietuviams ši diena pažėrė iššūkių, nes jau nuo pat pirmųjų kilometrų jų vairuojamas bagis ėmė demonstruoti kaprizus.
Duetas ne kartą stojo ieškoti problemos sprendimo ir galiausiai tą pavyko padaryti. Tiesa, savo troškulio sąskaita, kadangi į bagio aušinimo sistemą Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku supylė visą savo turėtą geriamą vandenį.
„Turėjome gana ilgą ir sunkią dieną. Jau dešimtame kilometre gavome tokių nedidelių kopų sekciją ir nuo čia prasidėjo reikalai. Pamatėme, kad kaistame, nes ventiliatoriai nedirba taip, kaip turėtų. Tiesiosiose atkarpose viskas buvo gerai, tempas buvo geras. O tuomet 61-ame kilometre atvažiavome į didžiąsias Merzugos kopas.
Kilometrą pavažiavus kopomis užkaito variklis, atjungė galią. Stojome žiūrėti ir pamatėme, kad nesisuka nė vienas ventiliatorius. Perkrovus sistemą suktis pradėjo abu. Tačiau vos atsisėdome ir pradėjome važiuoti, vėl viskas pasikartojo. Temperatūra vėl pakilo, vėl užkaitome, vėl dingo galia, tai visą procesą vėl kartojome iš naujo.
Ta pati istorija pasikartojo ir trečią kartą, tad nusprendėme tokiu specialiu kištuku užtrumpinti ventiliatorių valdymą, kad jie veiktų nuolat. Atrodė, kad sprendimą radome, bet už poros kilometrų variklis ėmė kaisti vėl. Sustojome ir ataušinome jį kiek ilgiau.
Pasižiūrėję, kiek yra aušinimo skysčio, pamatėme, kad jo trūksta. Nusprendėme iš savo gertuvių supilti vandenį į aušinimo sistemą. Supylėme apie penkis litrus ir tik tuomet problemos išsisprendė. Temperatūra daugiau virš normos nebekilo. Likome be vandens, bet su važiuojančiu bagiu“, – sakė ekipažo šturmanas Ernestas Česokas.
Kai ekipažui važiuoti savo tempu jau nebetrukdė techninės problemos, „Izotono sporto“ duetas vieną po kito ėmė lenkti varžovus, kurie lietuvius aplenkė tuomet, kai šie stovėjo.
Antroje varžybų dalyje, kaip ir vakar, ir vėl reikėjo itin didelio atidumo, mat kopas čia keitė akmenuotas paviršius, kuris buvo negailestingas padangoms. Nepaisant to, lietuviams pavyko išsaugoti sveikus ratus ir atsigriebti dar keletą pozicijų.
„Kopose surinkome visus kelio taškus. Buvo daug klaidžiojančių. Buvome patys lengvai užstrigę, kol neturėjome galios, bet greitai atsikasėme ir viską susitvarkėme. Kopose buvome keik daugiau nusileidę padangų slėgį.
Po degalų papildymo zonos 210-ame kilometre iki pat finišo turėjome labai gerą tempą, buvo smėlio atkarpų, kapotų kopų, daug navigacijos. Aplenkėme keletą prieš tai mus aplenkusių automobilių, kurie keitė ratus, tai džiaugiamės, kad savuosius išsaugojome.
Per paskutinę greičio ruožo dalį pamatėme, kad tikrai yra ką lenkti – ir automobilių, ir sunkvežimių. Esame finiše. Rezultato gal nebus stebuklingo šiandien, bet svarbiausia, kad „Rookie“ klasėje išlaikytume lyderystę“, – tvirtino Mindaugas Sidabras, pridūręs, kad trylikos metų patirtis autokrose ir ralio krose pripratino medžioti kiekvieną akiratyje matomą priekyje esantį varžovą
Nors šiandien „Izotono sportas“ ekipažas finišavo septynioliktoje savo klasės vietoje, tačiau bendroje SSV klasės rikiuotėje pakilo viena pozicija lyginant su vakarykščiais rezultatais ir dabar yra klasifikuojami šeštoje vietoje. Be to, Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas vis dar pirmauja „Rookie“ kategorijoje, kurioje ralio reido disciplinos naujokai varžosi dėl kelialapio į 2026-ųjų metų Dakaro ralį.
Daugiau informacijos apie „Izotono sporto“ komandos dueto pasirodymą finaliniame Pasaulio ralio reido čempionato etape „Rallye du Maroc“ galite sužinoti ekipos „Facebook“ puslapyje.
