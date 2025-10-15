Pirmą kartą ralio „Aplink Lietuvą“ trasose – elektrosunkvežis

Šį „Volvo FH Electric“ 4x2 vilkiką su jau įprasta ir daugeliui gerai atpažįstama „Globetroter“ kabina, aprūpintą 540 kWh talpos baterijomis, į ralio trasas išvairuos „Volvo Trucks Lietuva“ įmonės transporto sprendimų konsultantas Ramūnas Kriuklis, o tiesiausio ir ekonomiškiausio kelio į finišą jam padės ieškoti šturmanas, „Volvo Trucks Lietuva“ tvaraus transporto ekspertas Marius Beniulis.
„Nors lenktynės nėra mūsų ar vežėjų veiklos pagrindinė sritis, džiaugiamės galėdami debiutuoti tikslaus važiavimo ralyje su nestandartine šioms lenktynėms transporto priemone – apie 10 t sveriančiu elektriniu vilkiku, – sako M. Beniulis. – Turiu sukaupęs asmeninės patirties istorinių automobilių ralyje, tad su kolega Ramūnu bus įdomu išbandyti jėgas ir tradicinėse lenktynėse „Aplink Lietuvą“ su nulinės emisijos, mažai triukšmo ir vibracijų skleidžiančiu „Volvo FH Electric“ vilkiku“. „Volvo“ atstovų nuomone, naujo formato ralis „Aplink Lietuvą“ tam tikru aspektu yra panašus į kasdienį transporto įmonių darbą, kai vairuotojai turi pristatyti krovinius laikydamiesi grafiko, tikslaus maršruto ir planuoti elektromobilio įkrovimus.
„Važiuosime vien su „galva“, be priekabos, ir galvosime apie greičio optimizavimą lenktynių trasoje ir kaip išvengti klaidų, vadovaujantis išduota kelio knyga“, – strategijos dalelę atskleidžia Marius, manantis, jog Lietuva dėl savo dydžio yra patogi vietiniuose maršrutuose dirbančiam elektriniam transportui. Mat su viena įkrova galima nuvažiuoti nuo vieno šalies pakraščio į kitą, ir tai yra puiki alternatyva dyzelinu varomiems sunkvežimiams.
Nors netaršaus sunkiasvorio transporto paklausa ir registracijos Lietuvoje šiandien gerokai atsilieka nuo elektromobilių, „Volvo Trucks Lietuva“ atstovai tikisi, kad dėl elektrosunkvežiams pritaikyto įkrovimo taškų tinklo plėtros, tobulėjančių technologijų ir keliamų tvarumo tikslų šias transporto priemones ateityje vis dažniau galėsime matyti keliuose.
Ar „Volvo“ atstovai tikisi laimėti?
„Be abejo. Jei ne šiame, debiutiniame ralyje, tai skatindami tvaraus transporto pažangą lenktynėse su laiku ir globaliu klimato atšilimu – tikrai,“ – įsitikinę ralio „Aplink Lietuvą“ trasose dar neregėtą „Volvo FH Electric“ vairuosiantys R. Kriuklis ir M. Beniulis.
Bendrovės transporto elektrifikavimu bei anglies dvideginio emisijų mažinimu deramai rūpinasi ir „Lietuvos pašto“ įmonė, kurios transporto priemonės per mėnesį nuvažiuoja vidutiniškai beveik 1,3 mln. kilometrų. Neseniai į gatves jau išriedėjo nauji elektromobiliai „Dacia Spring“ ir „Renault 5 E-Tech“, skirti vairuojančių laiškininkų darbui visoje Lietuvoje.
Žengęs reikšmingą žingsnį atnaujinant bendrovės transporto parką „Lietuvos paštas“ savo atstovus deleguoja ir į „Aplink Lietuvą“ varžytuves.
Čia paštininkų komandos garbę gins bendrovės techninės priežiūros grupės vadovas Laurynas Narakas, o šturmanės vietą užims Lina Narakienė.
Ekipos nariai – ne naujokai. Laurynas plačiau žinomas kaip tikras klasikinių automobilių gerbėjas. 2021 m. šio transporto lenktynėse jis su „Ford Capri“ Youngtimer‘ių klasėje iškovojo pergalę.
Linai taip pat nesvetimas ralio pasaulis. Ji aktyviai domisi šia sporto šaka ir pati ne kartą yra dalyvavusi įvairiose varžybose.
„Lietuvos pašto“ ekipažas trasą įveiks visiškai nauju, tik ką gautu ir laiškininkų jau naudojamu elektromobiliu „Renault 5 E-Tech“, kuris, pasak gamintojo, viena įkrova gali nuvažiuoti iki 400 kilometrų, o įkrovimas nuo 15 iki 80 proc. naudojant nuolatinę srovę trunka vos apie 30 minučių.
„Ralyje pristatomas elektromobilis kartu simbolizuoja ir platesnius pokyčius „Lietuvos pašte“, – sako įmonės atstovas Lukas Simonas Zadarackas. – Nuo šių metų rudens šalies gatvėmis jau rieda 164 nauji, skirti vairuojantiems laiškininkams visoje Lietuvoje elektriniai automobiliai „Dacia Spring“ ir „Renault 5 E-Tech“, kurį visapusiškiau ketiname ištestuoti būtent šio ralio trasose.
Aplinkai draugiškesnis transportas ne tik padės sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį bei taršą ir triukšmą miestuose, bet ir pagerins laiškininkų darbo sąlygas – leis greičiau ir patogiau pristatyti siuntas“.
