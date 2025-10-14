„Viada-Multi FX“ ekipažas ralio sezoną pabaigė įsitvirtindamas „Saaremaa Rally“ dešimtuke

Giedriui Notkui ir Daliui Strižanui šis startas buvo jau dvyliktasis „Saaremaa Rally“ varžybose. Geriausią rezultatą ekipažui čia yra pavykę pasiekti prieš dešimtmetį, dar lenktyniaujant „Mitsubishi Lancer EVO IX“ automobiliu. Tąkart duetas finišavo penktoje absoliučios įskaitos vietoje.
Šiemet „Viada-Multi FX“ duetas čia vėl grįžo prie „Škoda Fabia R5“ vairo. Kaip tvitino Giedrius Notkus, šis ralis, kuris vyksta saloje, yra itin nenuspėjamas dėl nuolat besikeičiančių ir sunkiai prognozuojamų oro sąlygų. Būtent oro sąlygos šiemet taip pat suvaidino savo vaidmenį gerokai komplikuodamos lenktynes.
„Saremos ralyje dalyvaujame jau daugelį metų. Kaip sakė fanai, aš Lietuvoje kai kurių ralių tiek kartų nevažiavęs, kiek lenktyniavęs šiose varžybose Estijoje. Tikslų skaičių jau buvau pametęs, bet pasitikrinus informaciją tapo aišku, kad čia dvyliktasis mūsų kartas. Atrodo, kad važiuojame į žinomas varžybas, žinomas trasas, bet šis ralis visuomet sugeba pasitikti naujomis spalvomis ir pateikti naujų iššūkių.
Greičio ruožų susirašymas vyko gana sausomis oro sąlygomis ir neatrodė, kad bus kažkas labai sudėtingo, bet vėliau pradėjo smarkiai lyti ir kai kurie greičio ruožai pažliugo tiek, kad vietomis kelias buvo visiškai patvinęs. Pirmą dieną startavome vakariniuose greičio ruožuose. Laukė du žvyriniai ruožai ir vienas asfaltinis Kuresarės miesto gatvėmis.
Pirmame žvyriniame greičio ruože viskas buvo kaip ir gerai. Kol įsivažiavome buvome šiek tiek atsargesni ir galvojome, kad antrame greičio ruože paspausime. Tačiau jau trečiame posūkyje slydome į kelkraštį palei medžius. Supratau, kad trasa visiškai neišdžiūvusi, šlapia ir automobiliui labai sunku kabintis už grunto. Nusprendėme važiuoti atsargiau, bet vėliau ir dar vienoje vietoje išslydome tiek, kad automobilio galas pakilo į orą ir buvome arti virtimo. Sugebėjome su galu niekur neužkliūti ir grįžome į trasą. Supratome, kad lengva nebus. Miesto greičio ruožas praėjo be klaidų, viskas buvo pagal planą, tad pirmąją dieną baigėme geromis nuotaikomis ir gera pozicija“, – sakė Giedrius Notkus.
Po pirmosios dienos greičio ruožų Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu įsitvirtino septintoje absoliučios įskaitos vietoje. Kitą dieną buvo numatyti dar septyni greičio ruožai. Be to, pirmasis antrosios ralio dienos greičio ruožas iškart privertė dalyvius susikaupti maksimaliai, kadangi šios atkarpos ilgis siekė beveik 23 kilometrus.
„Saremoje startas visuomet labai anksti. Kėlėmės šeštą valandą ir septintą valandą automobilį jau pasiėmėme iš uždaro parko. Kaip visi žinote, man rytiniai greičio ruožai nėra patys mėgstamiausi, nes man reikia nubusti. O iš karto mūsų laukė ilgiausias greičio ruožas. Beje, pirmojo dešimtuko starto tvarka antrąją dieną buvo apversta, tad mes, baigę pirmą dieną septinti, antrąją pradėjome iš ketvirtos startinės pozicijos. Supratome, kad važiuosime ne pilnai nuvalyta kelio danga ir gali būti slidu.
Prieš startą prabėgau krosiuką ir padariau pritūpimų, kad atsibusčiau ir galbūt tai padėjo, nes šiame greičio ruože mums pavyko užfiksuoti penktą laiką absoliučioje įskaitoje ir dėl tokio rezultato bendroje rikiuotėje pakilome į ketvirtą vietą. Padarėme vieną grubią klaidą – pračiuožėme sankryžą. Bet kiti, matyt, irgi klydo, nes mūsų rezultatas buvo neblogas“, – pasakojo Giedrius Notkus.
Netrukus ekipažai pajudėjo į penktąjį, o po serviso zonos ir į šeštąjį greičio ruožą. Ir čia Giedriaus Notkaus su Daliumi Strižanu laukė nemaloni staigmena. Kirsdami posūkio vidinę dalį jie ratu vos užkabino betoninę konstrukciją, tačiau tiek pakako pakirsti padangą.
Ekipažui teko stoti ir keisti ratą greičio ruože. Tai reiškė, kad švaistomos brangios minutės. Bekeičiant ratą į ekipažo automobilį per GPS sistemą atskriejo „Raudonos vėliavos“ pranešimas, netrukus pasirodė ir medikai. Tai reiškė, kad greičio ruožas yra stabdomas dėl kažkokio jame įvykusio rimto incidento ir dalyviai privalo važiuoti iki finišo kelio režimu, nebelenktyniaudami.
„Nuo šešto greičio ruožo užsidėjome naujas padangas ir važiavome kartoti to paties ilgo greičio ruožo. Prieš startą teisėjai pasakė, kad trasoje yra kažkas atsitikę su keliu, kad jį užliejo vanduo. Pasakė, kad būtume atsargūs, nes bus slidu. O toje vietoje, kur nurodė teisėjai, jog yra vandens, šiaip visuomet važiuojam nuspaudę akceleratorių maksimaliai. Na ir atvažiavus 170 km/val. greičiu per vėlai pamačiau tą balą, bandžiau stabdytis, bet jau buvo per vėlu. Šokome į tą balą ir gavosi toks akvaplanavimas, kad mes visą tą atkarpą pračiuožėme kaip su vandens slidėmis. Be to, toje vietoje buvo ir posūkis, tai vandeniu tą posūkį pravažiavome greičiau nei esant sausai dangai. Pralėkėme tiesiog vandens paviršiumi. Buvo šiek tiek išgąsčio, bet viskas baigėsi gerai.
Tačiau įveikus dalį greičio ruožo privažiavome tokią vietą, kuri pas mus stenogramoje pažymėta su prierašu „Nekirsti“. Po lengvo vingio pamačiau, kad nėra to kuoliuko, kurie būna sudėti, kad dalyviai nekirstų kampo, todėl šiek tiek kirtau. Ir tik paskutinę akimirką pamačiau, kad tas betoninis blokelis yra nuverstas, bet vis tiek šalia kelio. Ir padangos krašteliu mes jį užkabinome. Netrukus supratau, kad ratas prakirstas. Automobilis pradėjo nebesukti į posūkius, pasigirdo garsai. Tapo aišku, kad nebeturime padangos. Iki finišo buvo likę važiuoti apie 12 kilometrų, tad įveikę vieną kilometrą nusprendėme stoti keisti padangą. Saugioje vietoje tą padangą pradėjome keisti ir tuo metu prieš mus į trasą įvažiavo greitosios pagalbos automobilis.
Mes važiavome iš paskos jo ir sutikome dar vieną kolegą, kuris buvo prakirtęs ratą, nesuvaldė automobilio ir nulėkė į medžius. Greičio ruožas buvo sustabdytas. Nebuvo rezultatų, nežinojome, kaip juos skaičiuos ir kaip baigsis mums, kai mes dar iki kolegų incidento stojome keisti ratą. Galiausiai visiems kitiems dalyviams buvo kompensuotas ir atstatytas rezultatas, bet mums paliko dvi papildomas minutes prie rezultato, nes mes ratą keitėme dar iki „raudonos vėliavos“. Tikėjausi praslysti ir tų minučių negauti, net nepraslydau. Dėl šios priežasties iš ketvirtos vietos nukritome į dešimtą.
Noriu padėkoti ir visiems fanams, nes tikrai Estijoje jų buvo labai daug, matėme daug Lietuvos vėliavų ir sulaukėme labai didelio palaikymo“, – įspūdžiais dalijosi Giedrius Notkus.
Per likusius greičio ruožus „Viada-Multi FX“ ekipažas dar turėjo keletą aštresnių momentų ir nuslydimų nuo kelio, tačiau galutinėje rikiuotėje jiems pavyko įsitvirtinti absoliučios įskaitos dešimtoje vietoje.
„Ambicijos prieš startą buvo didesnės, bet ne mums vieniems nesisekė. Tikrai buvo daug incodentų. Dėl avarijų ir gedimų iškrito apie 30 ekipažų. Atkarpose, kur buvo užlieti greičio ruožai, kai kam ir vandens į variklį prisiurbė, atsitiko hidrosmūgiai, daug kas įklimpo. Saremos ralis šiemet buvo tikrai nelengvas dalyviams, bet tikrai patiko žiūrovams. Svarbu, kad pasiekėme finišą, automobilis sveikas, pasimatavome su kolegomis ir žinome, kur galime pasitempti. Manau, kad kitais metais čia sugrįšime ir bandysime atsirevanšuoti“, – kalbėjo panevėžietis lenktynininkas.
Šiose varžybose taip pat startavo ir kitas „Viada-Multi FX“ ekipažas – Mindaugas Grikienis ir Donatas Gaidelis. Jie šiemet tapo Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionais, tad irgi nusprendė metus pabaigti šiame kultiniame Estijos ralyje. Duetas iki šiol Saremos ralyje buvo dalyvavęs vieną kartą.
„Finišas pasiektas, kilometrai įveikti. Visa tai yra patirtis, kurią pavyko susirinkti. Pirma diena buvo labai gera. Bendroje įskaitoje buvome 26-oje vietoje. Neslėpsiu, kad varžybas tikėjomės baigti dvidešimtuke, nes anksčiau čia esame buvę trisdešimti. Matėme, kad galime pasiekti poziciją dvidešimtuke.
Tačiau antrąją dieną pramušėme ratą ir jį keitėme viduryje greičio ruožo. Ta emocija nuslūgo, nes supratome, kad savo tikslų nepasieksime. Pasikeitus ratą šiek tiek išsibalansavo emocijos ir pradėjau daryti klaidas – tris kartus vos neapverčiau automobilio, važiavome ant dviejų ratų. Buvo problemų ir su pusašiais. Iš pradžių „nurovėme“ priekinį, vėliau – galinį. Paskui pusašis sugadino stabdžių sistemą. Į balą įvažiavęs dar užgesau, kol užsivedžiau.
Automobiliui nuostolių kaip ir jokių nėra, bet rezultato prasme pasirodėme prastai. Likome 78-oje vietoje. Taip ir uždarėme sezoną. Nepaisant to, nuotaikos geros, pasidarėme išvadas. Dėl tų pusašių turbūt mano kaltė, nes su jais važiavome jau antrą sezoną ir dar tikėjausi pravažiuoti ir Saremą. Reikėjo, matyt, pasiskaičiuoti kilometrus ir juos pakeisti prieš varžybas. Bet visa tai yra patirtis“, – tvirtino Mindaugas Grikienis.
