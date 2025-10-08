Debiutą aukščiausioje Lietuvos ralio lygoje Ovidijus Vaštakas pažymėjo šalies vicečempiono titulu

Šių metų ralio sezonas Ovidijui Vaštakui klostėsi banguotai. Buvo ir saldžių pergalių, ir karčių nesėkmių. Tačiau likus vienam etapui iki sezono galo kupiškėnas vis dar turėjo matematinių šansų tapti čempionu. Visgi tam laimėti varžybas nepakako – reikėjo ir atitinkamų aplinkybių, varžovų nesėkmių ir pasitraukimų.
Kaip prieš startą teigė Ovidijus Vaštakas, nors matematines tikimybes ir teorijas likus paskutiniam etapui jis analizavo, pagrindinis akcentas buvo patiems su Matu Žalandausku pademonstruoti viską, ką jie moka ir pergalę pasiekti nelaukiant varžovų kluptelėjimų.
Ovidijus Vaštakas ir Matas Žalandauskas pirmiausia savo jėgas pasitikrino testiniame greičio ruože. Kaip sako pilotas, atkarpa bandomiesiems važiavimams buvo parinkta tokia, kuri privertė atsibusti ir leido save įkvėpti lemiamai sezono kovai.
„Pradėjome ralį nuo testinio ruožo. Reikėjo apsiprasti po ilgo nesėdėjimo sportiniame automobilyje varžybose. Testinis ruožas šiaip buvo labai geras. Buvo greitų, įdomių vietų. Nebuvo jis paprastas. Ir iš vaizdų matėsi, kad ne vienas ekipažas ten griovius išmaišė. Važiavosi tikrai gerai, tik paskutiniu važiavimu padariau klaidą. Stabdydamas užgesinau variklį ir pračiuožėme stabdymą, sankryžą. Niekur nenulėkėme, bet tai davė ženklą pasižiūrėti, kas pas mus automobilyje su stabdžiu balansu. Tai jį po to šiek tiek pasireguliavome“, – apie testinį greičio ruožą kalbėjo Ovidijus Vaštakas.
Tos pačios dienos popietę sportininkų laukė dar penki greičio ruožai. Tik pirmame iš jų Ovidijus Vaštakas su Matu Žalandausku vos 1,34 sek. nusileido artimiausiems persekiotojams, o visus keturis likusius pirmosios dienos ruožus laimėjo.
„Pirmas greičio ruožas man, kaip dažniausiai ir būna, nebuvo pats geriausias ir greičiausias. Kiti ruožai klojosi gerai. Važiavome savo tempu. Jaučiau, kad su kiekvienu raliu mes vis greitėjame, vis labiau pasitikiu stenograma, todėl ir čia galėjau važiuoti dar greičiau nei iki šiol. Aišku, turėjome smulkių klaidų, bet tikrai be jokių kriminalų. Pastebėjau, kad gerai jaučiuosi tuose greituose ruožuose. Dar prieš ralį susirašant mačiau, kad bus greitas ralis. Džiaugiuosi, kad viskas tiko, stenograma tiko ir galėjome važiuoti taip, kaip mokame geriausiai. Tai davė pasitikėjimo savimi.
Penktame greičio ruože, kuris buvo jau kiek ilgesnis, turėjome vieną aštresnį momentą. Šonu pradėjome slysti į medį, bet atsirėmėme į bortą ir kažkaip pavyko išvengti smūgio. Viduje tuo momentu jau buvo jausmas, kad esame labai arti ir galime tą medį kliudyti. Vėliau peržiūrėjus vaizdo medžiagą pamatėme, kad kritiškai arti medžio dar tikrai nebuvove“, – kalbėjo kupiškėnas.
Į antrą ralio dieną, kurios metu buvo numatyti dar aštuoni greičio ruožai, Ovidijus Vaštakas su Matu Žalandausku atsivežė beveik 13 sek. persvarą prieš antroje vietoje išsirikiavusius kolegas. Tačiau ši persvara buvo gana trapi, todėl apie jokį konservatyvesnį važiavimą ir atsargumą duetas galvoti dar negalėjo.
Jie privalėjo ir toliau iš savęs ir savo BMW automobilio spausti viską. Iš septynių įvykusių antrosios dienos greičio ruožų Ovidijus Vaštakas su Matu Žalandausku laimėjo du, tačiau nuolat laikė stabilią persvarą klasės rikiuotėje prieš artimiausius oponentus.
„Antros dienos ryte, nors ir turėjome šiokią tokią persvarą, plano važiuoti kažkaip ramiau, atsargiau tikrai nebuvo. Pirmame greičio ruože turėjome klaidą. Pačiame pirmame kilometre nebuvome užsirašę, kad tramplinas meta. O atvažiavus paaiškėjo, kad jis mus išmetė į viršų. Gal ir trajektorija buvo kiek neteisinga. Atvažiavus penkta pavara ir nusileidus automobilį kiek užmetė. Situaciją suvaldėme, bet tai buvo tarsi toks šaltas dušas.
Tame pačiame ruože, likus gal trečdaliui, pramušėme padangą, sulankstėme ratlankį. Turbūt į akmenį kažkokį, nes visuomet važiavome ant kelio ir niekur kitur negalėjome to rato pramušti. Likusią distanciją važiavome tuščiu ratu. Sukant jaučiau, kad automobilis sunkiai klauso, nebesibėgėja.
Po finišo sustoję pamatėme numontuotą padangą, sulankstytą ratlankį. Pasikeitėme tą ratą, spėjome laiku. Iki serviso buvo likę dar trys greičio ruožai, tai supratome, kad daugiau ratų pramušti teisės jau nebeturime, nes nebeturėsim atsarginių. Septintas greičio ruožas buvo akmeningas, tad ten tikrai saugojomės.
Tempas nebuvo blogas, bet tikrai žiūrėjau, kur leidžiu ratą. Pralaimėjome ten gal pusę sekundės, tai nieko blogo neįvyko. Kiti greičio ruožai buvo su mažiau akmenų, tai ten jau nebereikėjo tiek atsargumo“, – įspūdžiais dalijosi Ovidijus Vaštakas.
Kupiškėnas dėjo visas pastangas laimėti paskutinius keturis greičio ruožus ir Gražutės greičio ruožą, už kurį buvo duodami papildomi „Powerstage“ taškai, tačiau čia greičiausias buvo vos 1,7 sek. juos pranokęs Donatas Stašaitis. Beje, pastarasis dar pirmąją dieną susidūrė su techninėmis problemomis ir jau atrodė, kad padovanos čempiono titulą Ovidijui Vaštakui, tačiau sugebėjo finišuoti šeštas, laimėjo „Powerstage“ taškus, o greta viso to jam palankiai susiklostė ir kito ekipažo likimas – po finišo sugedo ir dėl pašalinės pagalbos buvo diskvalifikuotas Mantas Garbuzas. Toks scenarijus jau netiko varžybas laimėjusiam Ovidijui Vaštakui, mat pašalinus neleistiną pagalbą gavusį Mantą Garbuzą Donatas Stašaitis šoktelėjo dar viena pozicija aukščiau ir metinėje įskaitoje Ovidijų Vaštaką nustūmė į antrąją vietą.
„Penktame greičio ruože mano varžovas Donatas Stašaitis nulaužė reduktoriaus varžtą. Ir nors iš pradžių jie pranešė, kad pasitraukė, bet gedimą susitvarkė greičio ruože, daug atsilikę sugebėjo pasiekti finišą ir atvažiavo iki serviso. Aišku, sugaišo virš 20 minučių, bet iš varžybų neiškrito, nors rezultato prasme jau dėl pozicijų nebekovojo. Mes paskaičiavome, kad mums prieš Donatą reikėjo laimėti „Powerstage“ ruožą, bet jis mums ten „įvežė“ pusantros sekundės.
Tačiau po to paaiškėjo, kad net ir mūsų pergalės „Powerstage“ ruože atveju niekas nebūtų pasikeitę mūsų naudai, nes Mantas Garbuzas paskutiniame greičio ruože finišavo, tačiau po to sugedo ir už pašalinę pagalbą buvo diskvalifikuotas. Dėl to Donatas Stašaitis pakilo per poziciją ir mums jau jokia matematika nebetiko. Tačiau tai yra matematika ir mes čempionais būtume tapę tik sėkmingų aplinkybių dėka.
Šįkart tos aplinkybės mums nesusiklostė, tačiau dėl to nieko nekaltiname. Turėjome per sezoną patys nesėkmingų etapų, kuriuose praradome taškus, todėl dabar laimėti pasinaudojant varžovų nesėkmėmis buvo tik naivios teorinės tikimybės, kurios neišsipildė“, – pasakojo Ovidijus Vaštakas.
Nepaisant to, kad debiutiniame savo sezone A lygoje Ovidijui Vaštakui su Matu Žalandausku nepavyko iškart pasipuošti auksu, ekipažas nenusimena. Jie metinėje įskaitoje nusileido tik gerokai labiau patyrusiam Donatui Stašaičiui. Kaip sako Ovidijus Vaštakas, nors asmeninės ambicijos ir liko neišpildytos, tačiau žinant koks permainingas buvo jo paties sezonas, pirmoji vieta būtų prilygusi mažam stebuklui.
„Ačiū visiems partneriams, mechanikams, komandai, šeimai, draugams, kad palaikė mus šių metų sezone. Sezonas buvo tikrai permainingas. Ne visi etapai etapai mums susiklostė, bet didžiąją dalį sezono suvažiavome neblogai. Antra vieta šių metų sezone mums reiškia tai, kad šioje klasėje dar turime nebaigtų reikalų. Šių metų tikslas buvo vienas – tapti čempionais. Šiemet šiek tiek pritrūko, tačiau tikiu, kad kitais metais galime grįžti dar stipresni, dar labiau patyrę ir dar labiau ištroškę pergalių bei degantys noru tapti Lietuvos čempionais. Apie kito sezono planus dar tikrai visiems pranešime, o kol kas džiaugiamės tuo, kad esame tarp stipriausių ekipažų savo klasėje“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Daugiausiai prie Ovidijaus Vaštako dalyvavimo šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato sezone prisidėjo Kupiškio rajono savivaldybė.
Taip pat ženkliai pagelbėjo ir „Nordis“ kompanija su Evaldu Kvederiu priešakyje. Ovidijui Vaštakui išpildyti savo svajonę varžytis aukščiausioje šalies ralio lygoje taip pat padėjo UAB „Abepa“ ir Paulius Beniušis, UAB „Eglaidija“ ir Audronis Gulbinas, „DAS Performance“, UAB „Samsonas Motorsport“ su Martynu Samsonu, IRP, „Pakelo Lubricants Lietuva“ ir Algis Poteliūnas, taip pat asmeniškai prisidėjo ir Mindaugas Dorelis.
Automobilį Ovidijui Vaštakui ruošia Gytis Juozėnas ir Rytis Račkauskas, kurie ne tik rūpinasi technika, bet ir surado dalį partnerių. Patarimų ekipažui negaili ir geriausi Lietuvos šturmanai Ervinas Snitkas ir Ugnius Vainevičius.
Prie Ovidijaus Vaštako dalyvavimo šių metų ralio sezone prisidėjo ir daugelis fanų, mat kupiškėnas įkūrė VšĮ „OV Racing“, turinčią paramos gavėjo statusą. Būtent per 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį sportininkui suteikti paramą galėjo ir visi prijaučiantys.
Daugiau informacijos apie Ovidijaus Vaštako dalyvavimą ralio varžybose galima rasi piloto „Facebook“ puslapyje.
