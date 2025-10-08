„Gargždai“ triuškinančiai įveikė „Nevėžį“ Karaliaus Mindaugo taurės rungtynėse

Tritaškiais prabilę gargždiškiai nuo rungtynių pradžios išsiveržė į priekį – 11:2. Tiesa, šeimininkai greitai priartėjo (10:11), bet sekė dar viena gera „Gargždų“ atkarpa – 19:12. Benas Griciūnas skirtumą augino iki dviženklio (24:14), o po pirmojo kėlinio šeimininkai atsiliko 23:32.
Nojus Mineikis tolino „Gargždus“ nuo oponentų (38:24), o Ethano Chargoiso ir J.D.Muilos metimai dramatiškai „Nevėžio“ situacijos nekeitė – 38:53. Šeimininkai po pirmos mačo dalies turėjo problemų – 39:56.
Atotrūkis tarp ekipų po truputį pasiekė triuškinamą ribą (64:42), o puolime Kėdainių ekipa žaidė prasčiausią savo kėlinį. Už tai baudę gargždiškiai tolo jau 73:49. Paskutinis ketvirtis liko formalumu. Daugiau intrigos rungtynėse nebeišvydome.
Kėdainių klubas pataikė 3 tritaškius iš 22 (13 proc.), tuo tarpu „Gargždai“ – 13 iš 23 (56 proc.).
Šeimininkų gretose labiau išsiskyrė tik E.Chargoisas (14 tšk.) ir J.D.Muila (11 atk. kam., 9 atk. kam., 13 n.b.). Ignas Vaitkus komandai nepadėjo.
Nugalėtojams 19 taškų pelnė Nojus Mineikis (5/7 trit.), 13 – Darylas Doualla. Gargždiškiai vis dar neturi Pauliaus Petrilevičiaus.
„Nevėžis“: Ethanas Chargoisas 14, J.D.Muila 11 (9 atk. kam.), Justinas Marcinkevičius ir Tony Perkinsas (3/13 metimai) po 10, Tyleris Petersonas 7.
„Gargždai“: Nojus Mineikis 19 (5/7 trit.), Darylas Doualla 13, Deividas Gailius ir Joshua Haginsas (5 rez. perd.) po 11, Benas Griciūnas 8.
