Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Gargždai“ triuškinančiai įveikė „Nevėžį“ Karaliaus Mindaugo taurės rungtynėse

2025-10-08 20:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 20:31

Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) tvirtą pergalę pasiekė „Gargždai“ (1/1), kurie svečiuose 94:72 (32:23, 24:16, 17:10, 21:23) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu“ (0/2).

N.Mineikis buvo rezultatyvus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) tvirtą pergalę pasiekė „Gargždai“ (1/1), kurie svečiuose 94:72 (32:23, 24:16, 17:10, 21:23) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu“ (0/2).

REKLAMA
0

Tritaškiais prabilę gargždiškiai nuo rungtynių pradžios išsiveržė į priekį – 11:2. Tiesa, šeimininkai greitai priartėjo (10:11), bet sekė dar viena gera „Gargždų“ atkarpa – 19:12. Benas Griciūnas skirtumą augino iki dviženklio (24:14), o po pirmojo kėlinio šeimininkai atsiliko 23:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nojus Mineikis tolino „Gargždus“ nuo oponentų (38:24), o Ethano Chargoiso ir J.D.Muilos metimai dramatiškai „Nevėžio“ situacijos nekeitė – 38:53. Šeimininkai po pirmos mačo dalies turėjo problemų – 39:56.

REKLAMA
REKLAMA

Atotrūkis tarp ekipų po truputį pasiekė triuškinamą ribą (64:42), o puolime Kėdainių ekipa žaidė prasčiausią savo kėlinį. Už tai baudę gargždiškiai tolo jau 73:49. Paskutinis ketvirtis liko formalumu. Daugiau intrigos rungtynėse nebeišvydome.

REKLAMA

Kėdainių klubas pataikė 3 tritaškius iš 22 (13 proc.), tuo tarpu „Gargždai“ – 13 iš 23 (56 proc.).

Šeimininkų gretose labiau išsiskyrė tik E.Chargoisas (14 tšk.) ir J.D.Muila (11 atk. kam., 9 atk. kam., 13 n.b.). Ignas Vaitkus komandai nepadėjo.

Nugalėtojams 19 taškų pelnė Nojus Mineikis (5/7 trit.), 13 – Darylas Doualla. Gargždiškiai vis dar neturi Pauliaus Petrilevičiaus.

„Nevėžis“: Ethanas Chargoisas 14, J.D.Muila 11 (9 atk. kam.), Justinas Marcinkevičius ir Tony Perkinsas (3/13 metimai) po 10, Tyleris Petersonas 7.

„Gargždai“: Nojus Mineikis 19 (5/7 trit.), Darylas Doualla 13, Deividas Gailius ir Joshua Haginsas (5 rez. perd.)  po 11, Benas Griciūnas 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų