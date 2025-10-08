„Žalgirio“ jaunimo sistemą sustiprino talentai iš Estijos ir Latvijos

Stenas Markusas Adamsonas jau spėjo sužaisti dvejas NKL rungtynes vilkėdamas „Žalgiris-2“ marškinėlius. 203 cm ūgio žaidėjo debiutas nebuvo lengvas, bet jau antrajame susitikime jis sukratė 13 taškų ir surinko 9 naudingumo balus.
Naujuoju „Žalgiris-2“ papildymu džiaugėsi ir jaunimo programos vadovas Andrius Gopenas, pabrėžęs ir jo pasirodymą praėjusio sezono Eurolygs „NextGen“ turnyre.
„Stenas – vienas perspektyviausių savo kartos žaidėjų tiek Estijoje, tiek Europoje. Jau pernai, atstovaudamas „NextGen Munich“ komandai Eurolygos jaunių turnyre, įrodė, kad gali sėkmingai konkuruoti su metais vyresniais varžovais. Šaltakraujiškas, stipraus charakterio kūrėjas, gebantis priimti sprendimus svarbiausiais rungtynių momentais“, – naująjį komandos papildymą gyrė A.Gopenas.
Savo ruožtu 208 cm ūgio Emilis Steckis RKL A divizione dar nesužaidė, tačiau vasarą atstovavo Latvijos rinktinei U16 Europos čempionate. Per 7 susitikimus latvis rinko solidžią statistiką, į komandos kraitį pridėdamas po 8 taškus ir 6 atkovotus kamuolius per 19 aikštelėje praleistų minučių.
Tuo tarpu A.Gopenas komentavo aukštaūgio potencialą ir universalumą.
„Emilis – vienas perspektyviausių savo kartos krepšininkų Latvijoje, turintis potencialo ateityje žaisti per kelias pozicijas. Labai mobilus ir koordinuotas, išsiskiriantis greičiu vidurio puolėjo pozicijoje bei kovotojo mentalitetu. Atvyksta iš krepšinio šeimos, mat jo tėtis – Arvis Steckis – dirba trenerio asistentu Liepojos „Liepaja LSSS“ klube“, – pakomentavo jaunimo komandų vadovas.
Praėjusiame sezone „Žalgiris-2“ marškinėlius vilkėjo latvis Ilja Kurucas, kuris šiuo metu yra paskolintas jau minėtajam Liepojos klubui, o A.Gopenas džiaugėsi, kad į „Žalgirio“ jaunimo sistemą ir vėl sugrįžo visų Baltijos šalių krepšininkai.
„Ypač džiugu, kad po daugelio metų „Žalgirio“ jaunimo sistemoje vėl turime visų trijų Baltijos šalių atstovus. Galėsime atstovauti ne tik Kaunui ar Lietuvai, bet ir visam Baltijos regionui jaunimo turnyruose“, – sistemos tarptautiškumą pabrėžė A.Gopenas.
„Žalgiris-2“ pergalingai startavo NKL sezone iškovodami pirmąsias dvi pergales iš tiek pat galimų, o „Žalgiris-3“ ekipa RKL A divizione yra iškovojusi vieną pergalę bei patyrusi vieną nesėkmę.
