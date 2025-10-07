Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

A.Beručka: „Neptūnui“ atsirado labai gera terpė pakilti aukščiau

2025-10-07 15:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 15:10

Lietuvos krepšinio lygos (LKL)interviu rubrikoje – pokalbis su Klaipėdos „Neptūno“ atstovu Arnu Beručka.

A.Beručka kalbėjo apie persikėlimą į Klaipėdą (Foto: Rokas Lukoševičius)

Lietuvos krepšinio lygos (LKL)interviu rubrikoje – pokalbis su Klaipėdos „Neptūno“ atstovu Arnu Beručka.

REKLAMA
0

Pokalbio pradžioje puolėjas buvo paprašytas pasidalinti mintimis apie „vilkų“ klubo pasitraukimą iš Lietuvos krepšinio žemėlapio. A.Beručka šiame klube rungtyniavo du pirmuosius sezonus.

„Pradžiai buvo netikėta, kažkiek gaila, nes dėjau pirmus žingsnius, buvau su klubu nuo pirmų jo žingsnių, – savo reakciją į netikėtas naujienas prisiminė krepšininkas. – Turėjome visai neblogą chebrą. Kažkiek buvo gaila. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tiek man, tiek Klaipėdai atsirado labai gera terpė pakilti aukščiau, gauti stipresnį turnyrą, pretenduoti į aukštesnes pozicijas ir užimti „vilkų“ vietą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vasaromis žaidėjas aktyviai ruošėsi naujam sezonui, o tą padaryti jau ilgą laiką jam padeda lengvosios atletikos treneris Mantas Jusis. Būtent šis specialistas yra olimpinio ir pasaulio vicečempiono disko metimo rungtyje Mykolo Aleknos treneris.

REKLAMA
REKLAMA

Nors A.Beručka kone 2 kilogramus sveriančio įrankio per treniruotes nesvaido, jo ir vieno geriausių Lietuvos sportininkų pasirengimas nėra toks skirtingas, koks gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

REKLAMA

„Dirbame beveik pagal tą pačią programą. Disko metime, kaip ir krepšinyje, reikalinga sprogstamoji jėga, greitis. Jis kažkiek koncentruojasi į kitus dalykus, bet esmė yra ta pati. Fizinis pasiruošimas šiais laikais yra vienas pagrindinių dalykų. Tavo sprogstamoji jėga, šuolio galimybės, greitis – tai yra ateitis. Matome, kad Europos čempionate viskas dominuojama per greitį, ko šiai dienai Lietuvai gal kažkiek trūksta. Bet čia, manau, mūsų įgimti dalykai, kuriuos sunku pakeisti, reikia juos ugdyti nuo mažų dienų“, – įžvalgomis dalinosi A. Beručka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų