„Jonava“ atsisveikino su vyr. treneriu

Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nė vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021–2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies lygos.
Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas. 41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.
