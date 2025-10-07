E.Fournier gali praleisti Eurolygos mačą ir derbį su PAO

Skelbiama, kad 32 metų 200 cm ūgio prancūzas jaučia kairės kojos skausmus, todėl lieka neaišku, ar žais Eurolygos mače bei graikų derbyje.
Penktadienį Eurolygoje OLY priims Dubajaus „Dubai“, o sekmadienį kovos prieš amžiną varžovę Atėnų „Panathinaikos“.
E.Fournier šiame Eurolygos sezone per 26 minutes įmeta po 12 taškų, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,5 naudingumo balo.
