TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

E.Fournier gali praleisti Eurolygos mačą ir derbį su PAO

2025-10-07 14:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 14:53

Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Evanas Fournier šią savaitę gali praleisti dvejas rungtynes.

E.Fournier gali praleisti artimiausius du mačus (Scanpix nuotr.)

Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Evanas Fournier šią savaitę gali praleisti dvejas rungtynes.

0

Skelbiama, kad 32 metų 200 cm ūgio prancūzas jaučia kairės kojos skausmus, todėl lieka neaišku, ar žais Eurolygos mače bei graikų derbyje.

Penktadienį Eurolygoje OLY priims Dubajaus „Dubai“, o sekmadienį kovos prieš amžiną varžovę Atėnų „Panathinaikos“.

E.Fournier šiame Eurolygos sezone per 26 minutes įmeta po 12 taškų, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,5 naudingumo balo.

