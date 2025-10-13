Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisėjų garbės teismas skelbs sprendimą Arūno Purvainio drausmės byloje

2025-10-13 06:40 / šaltinis: BNS
2025-10-13 06:40

2025-10-13 06:40 / šaltinis: BNS

Teisėjų garbės teismas pirmadienį planuoja skelbti sprendimą buvusio Kauno apylinkės teismo pirmininko Arūno Purvainio drausmės byloje.

Teisėjų garbės teismas skelbs sprendimą Arūno Purvainio drausmės byloje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Teisėjų garbės teismas pirmadienį planuoja skelbti sprendimą buvusio Kauno apylinkės teismo pirmininko Arūno Purvainio drausmės byloje.

0

Kaip pranešė Nacionalinė teismų administracija, paskelbimas pirmadienį popiet vyks nuotoliniu būdu.

Drausmės bylą A. Purvainiui dėl nepagarbaus bendravimo su teisėjais ir teismo darbuotojais gegužę iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

Ji, kaip skelbė BNS, vertino kelis galimai netinkamo A. Purvainio elgesio epizodus nuo 2022-ųjų gegužės ir daugumoje iš jų nustatė pažeidimų požymių.

Komisijos vertinimu, A. Purvainis, darbinėje aplinkoje bendraudamas su teisėjais ir personalu, buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo ir menkino kolegų darbą, o toks elgesys nebuvo vienkartinis ar atsitiktinis.

Komisija nustatė, kad A. Purvainis nepagarbiai atsiliepdavo apie kai kuriuos teisėjus, juos žemino tokiais išsireiškimais kaip „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.

A. Purvainis rugsėjį Teisėjų garbės teismui nagrinėjant jo bylą pripažino, kad bendravimas buvo „ne be trūkumų“, bet kėlė abejones, ar tai sudaro pagrindą drausminei atsakomybei.

Teisėjas garbės teismo prašė jo etikos pažeidimų nelaikyti šiurkščiais ir drausmės bylą nutraukti.

A. Purvainio kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi šių metų balandžio 10-ąją, dabar jis dirba to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju.

Teismui laikinai vadovauja pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė.

