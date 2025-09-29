Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolyga pristatė taisyklių korekcijas

2025-09-29 12:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 12:02

Naujojo Eurolygos sezono išvakarėse turnyro organizatoriai paskelbė apie kelių taisyklių korekcijas.

E.Atamanas jau negalės žengdamas į aikštę stabdyti greitų varžovų atakų (Scanpix nuotr.)

Naujojo Eurolygos sezono išvakarėse turnyro organizatoriai paskelbė apie kelių taisyklių korekcijas.

0

Šiek tiek pakeista griežčiausių nuobaudų sistema – nuo šiol arbitrai galės be įspėjimo skirti technines pražangas už vaidybą ir nesportišką elgesį. Įspėjimai ir toliau bus dalinami už laiko vilkinimą, trukdymą varžovams ar kabojimą ant lanko.

Išspręsta akis badžiusi problemas – trenerių bandymai greitas varžovų atakas stabdyti įžengiant į aikštę ir atsiperkant tik technine pražanga. Nuo šiol už tokius veiksmus bus iškart skiriama diskvalifikacinė pražanga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat kiek praplėstos vaizdo peržiūrų galimybės. Nuo šiol treneriai galės teikti iššūkius dėl užfiksuotų aštuonių sekundžių taisyklės pažeidimo ir arbitrai privalės tokius epizodus peržiūrėti.

Peržiūros nuo šiol galės būti naudojamos ir patikrinti, kuriam žaidėjui reikia skirti pražangą, jei situacija nebuvo aiški ar įsivėlė sekretoriato klaida. Tiesa, tai bus atliekama tik teisėjų sprendimu – tokio iššūkio treneriai teikti negalės.

Eurolygos sezonas startuoja jau antradienį, rugsėjo 30-ąją.

